كريب المطاعم الشهير.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية بمكونين فقط مقرمشة ولذيدة بطعم احلي من الجاهز

الكريب من أنواع العجائن الغربية سهلة التحضير لا تستدعي أبدا عجن أو فرد للعجينة لأن تلك العجينة من أنواع المعجنات التي تكون ذات قوام سائل قبل التسوية والنتيجة تعد مذهلة جدا بعد التسوية حيث أنها تكون أفضل نوع من أنواع المعجنات والتي من الممكن أن يتم حشوها بحشوات حلو أو حادق، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الأساسية لعمل أفض عجينة كريب مع بيان أهم الخطوات التي تساعد ربة المنزل في تحضير أفضل عجينة كريب مميزة، وفيما يأتي بالتفصيل نوافيكم بخطوات الإعداد.

مكونات عجينة الكريب

إذا كنت برغبين في عمل وصفة سريعة مغذية لأطفالك وتمتاز بالطعم الغني المميز، وتحتوي على عدد من العناصر الغذائية، ويتنم طلبها من المحلات بتكلفة عالية، فتابعي تلك السطور المقبلة والتي نوضح لك فيها كيفية عمل عجينة كريب مميزة واحترافية كما تتواجد بالمحلات بل وأفضل، يكفي أن ربة المنزل على دراية بالمكونات التي تدخل في عمل العجينة، ومن أهم المقادير الأساسية التي لا بد من توفرها لعمل تلك الوصفة ما يلي، إليك أهم مكونات مقدار بسيط من عجينة الكريب:

كوبان من الدقيق.

كوب من الماء الفاتر، أو الحليب.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من السكر.

رشة كمن الملح.

بيضتان كاملتان.

طريقة إعداد عجينة الكريب في البيت

عجينة الكريب من الممكن أن يتم إعدادها من خلال اتباع خطوات بسيطة، وتلك الخطوات نتعرف عليها من خلال الآتي: