بوريك بالجنبة بخطوات بسيطه جدا لأول مره ستعملوا البوريك بالجبن بطريقه صحيحه

من المخبوزات الشهية المحببة لدى العديد الكبار والصغار ويمكن تناولها على الإفطار إلى جانب القهوة أو الشاي صباحا لأنها خفيفة وهشة وذات مذاق مميز ويمكن للأطفال أخذها معهم إلى المدرسة كما يمكن أن يتناولها أفراد العائلة في العمل أو الرحلات و مكوناتها بسيطة ومتوفرة في المنزل وطريقة إعدادها سهلة وبسيطة.

مكونات عمل البوريك مثل الجاهز

يقوم العديد من الشيفات على شاشة التلفزيون بصنع البوريك ولكن صنعته الشيف فاطمة أبو حاتى بمكونات بسيطة وهي

الدقيق مقدار كيلو ابيض منخول.

الزيت ربع كوب.

الزبادي أتنين عبوة كل واحدة تبلغ 120 جرام.

السكر ملعقة كبيرة.

الخل ملعقة كبيرة.

الخميرة الفورية ملعقة كبيرة.

اللبن البودرة ثلاث ملاعق كبيرة.

بيكينج بودر ملعقة كبيرة.

الصلصة ملعقة كبيرة.

الماء الدافئ كوب وربع العجن.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

الوجه

الماء أتنين ملعقة كبيرة.

لبن بودرة أتنين ملعقة صغيرة.

القليل من النسكافيه.

السكر ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير بوريك الأفران