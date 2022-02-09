طريقة عمل محشى الكوسه وطريقة طهيه في الفرن في اقل من ربع ساعه

محشي الكوسة من المأكولات المحببة والتي يعشقها الكثير من الكبار والصغار، وتتميز بطعمها اللذيذ والشهي، وتتعدد طرق عمل محشي الكوسة حيث تبحث النساء عن طرق تحضيرها بطريقة سهلة وبدون مجهود، في هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل وأنجح طريقة لعمل محشي الكوسة بالطريقة الصحيحة.

طريقة عمل محشي الكوسة

هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل محشي الكوسة ومنها ما يلي.

المكونات

كيلو كوسة.

حبة بصل مفروم.

خضرة طازجة.

٢ ملعقة ملح.

ملعقة كمون، ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كزبرة.

٣ كوب عصير طماطم، ملعقة صلصة طماطم.

٣ ملاعق زيت .

كيلو إلا ربع أرز أبيض.

خطوات تحضير محشي الكوسة

