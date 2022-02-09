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عمر شويل - جدة طريقة عمل محشى الكوسه وطريقة طهيه في الفرن في اقل من ربع ساعه - ثقفني
خطوات تحضير محشي الكوسة
محشي الكوسة من المأكولات المحببة والتي يعشقها الكثير من الكبار والصغار، وتتميز بطعمها اللذيذ والشهي، وتتعدد طرق عمل محشي الكوسة حيث تبحث النساء عن طرق تحضيرها بطريقة سهلة وبدون مجهود، في هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل وأنجح طريقة لعمل محشي الكوسة بالطريقة الصحيحة.
طريقة عمل محشي الكوسة
هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل محشي الكوسة ومنها ما يلي.
المكونات
- كيلو كوسة.
- حبة بصل مفروم.
- خضرة طازجة.
- ٢ ملعقة ملح.
- ملعقة كمون، ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة كزبرة.
- ٣ كوب عصير طماطم، ملعقة صلصة طماطم.
- ٣ ملاعق زيت.
- كيلو إلا ربع أرز أبيض.
خطوات تحضير محشي الكوسة
- أولاً نقوم بتقوير الكوسة إما المقوار أو سكينة رفيعة أو ملعقة، ندخل السكين أو أي أداه ثم نخرج لب الكوسة ونكرر حتى نفاذ الكمية.
- في حلة نضع الزيت ثم نرفعها على النار ونضع البصل ونقلب جيداً ثم نضع الخضرة ونستمر في التقليب، بعد ذلك نضع عصير الطماطم والفلفل الأسود وصلصة الطماطم والكمون والكزبرة الناشفة ونقلب جيداً، ونتركها حتى تمام النضج.
- والخطوة التالية هي ثم بعد ذلك نغسل الأرز ونضعه على خلطة المحشي ونقلب جيداً ثم نقوم بحشو الكوسة واحدة تلو الأخرى ونرسها في الحلة بعد نفاذ الكمية نرفع الحلة على النار ثم نضيف المرقة أو الشوربة على الكوسة ونغطيها ونتركها حتى تمام النضج، بالهنا والشفا.
- كما أنه فيما بعد يمكن وضع لحمة مفرومة على الأرز على حسب الرغبة، نضع اللحمة فوق خلطة المحشي ثم نضيف الأرز ونقلب جيداً ثم يتم حشو الكوسة.
- ملحوظة هامة لا تملئ الكوسة بشدة حتى لا تتفتح عند الطهي، يجب أن تترك مساحة كافية عند الحشو حتي تصبح سليمة بلا تفكك.
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