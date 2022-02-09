وصفتنا اليوم.. الفراخ الكرسبي المقرمشة بالخلطة السريه الرهيبة ستغنيك عن كل الوصفات الاخرى

تعد طريقة تحضير خلطة الفراخ الكرسبي المقرمشة من أكثر الخلطات التي عليها إقبال شديد، فهذه الفترة أصبحت طرق تحضير الأطعمة التي يحبها الأطفال في المنزل أكثر من شرائها من الخارج حيث أن الوجبات السريعة والجاهزة أحيانًا تتسبب في حدوث تسمم غذائي للأشخاص مما قد يؤدي إلى الوفاة أحيانًا، وأصبح الأمر أكثر خطورة من قبل بسبب فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وكانت تحضير الأطعمة في المنزل أكثر الطرق أمانًا على الصحة.

مكونات الخلطة:-

كوب صغير من الحليب خالي الدسم.

بهارات فراخ.

ذكوب ذرة مفتتة.

ملعقتان من بودرة الثوم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان فلفل أحمر.

زنجبيل مبروش.

خمس قطع ورك فراخ.

صدور فراخ.

بابريكا.

زيت نباتي.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع نصف البهارات في الحليب وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بخلط كل البهارات باستثناء البابريكا في رقائق الذرة وقومي بوضعها بداخل كيس النايلون.

ثم قومي بغسل الدجاج وجففيه بالمناديل الورقية ثم قومي بغمس الدجاج في البهارات والذرة.

ضعي كيس النايلون بداخل الثلاجة لمدة ساعة كاملة ثم أخرجي الكيس من الثلاجة وأخرجي الدجاج وضعي عليه البابريكا.

ثم قومي بوضع الدجاج بداخل صينية فرن وقومي بتغطية الصينية بورق القصدير وأدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية.

اتركي الصينية في الفرن لمدة أربعين دقيقة ثم أخرجيها وابدئي في تقديمها مقرمشة.

كيفية تحضير سلطة الكول سلو مع الفراخ الكرسبي

يمكنك تناول الدجاج الكريسبي مع سلطة الكول سلو المميزة فهي يتم تقديمها في المطاعم مع الكريسبي ويتم تحضيرها بالمكونات التالية

حبتان جزر.

ملفوفة صغيرة.

أربع ملاعق صغيرة مايونيز.

حليب مكثف بمقدار ثلاث ملاعق.

نصف كوب حليب.

ملح طعام.

خطوات التحضير:-