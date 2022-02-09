أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في المنزل مثل الخارج

عمل عجينة القطايف في المنزل، يبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمل القطايف في المنزل بأسهل الطرق، حيث تعد عجينة عمل القطايف أوفر في التكلفة من الخارج، والتي لا تحتاج الي الكثير من المكونات ولا تحتاج الي الوقت ولا المجهود، تعد القطايف من الذ الحلوي فهي من الحلويات الشهية التي تكثر في شهر رمضان المبارك، ويمكن تحضير القطايف بالكثير من الطرق المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح افضل طريقة لعمل القطايف في المنزل بأسهل الطرق وبدون تكلفة.

طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل

عجينة القطايف يسهل تحضيرها في المنزل ويتم عملها بأسهل الطرق وسوف تصبح مثل الجاهزة تماما، تعد حلوي القطايف هي من الحلوي المشتهرة التي يكثر عملها في شهر رمضان الكريم، فهي من الحلويات اللذيذة التي تمتلك طعم مذاق وجيد، حيث يمكن عمل عجينة القطايف بكل سهولة، ولاكن تحتاج الي بعض المكونات والتي يمكنكم تحضيرها قبل البدأ في عملها لكي تصبح ناجحه معك، وسوف نوضح من خلال الفقرة مكونات عمل عجينة القطايف في المنزل.

تحتاج عجينة القطايف الي اربع أكواب من الدقيق. احضري اثنين ملعقة كبيرة من السكر المطحون. ملعقة كبيرة بيكنج بورد. ثلاث أكواب ماء فاتر. ربع ملعقة من الملح الناعم.

هذه تعد مكونات طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل، لا تطلب الي الكثير من التكلفة، فهي سهله ويمكن تحضيرها في وقت قليل بدون مجهود.

تحضير عجينة القطايف في المنزل