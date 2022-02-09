بديل البروتين.. ارخص كيراتين فعال لفرد الشعر المجعد والخشن هيصبح مثل الحرير بدون تكلفة وبدون مواد ضارة

استغني عن مكواة وطرق فرد الشعر التي تضر بصحة شعرك والجأي إلى طريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر، فمن المعروف أن للخميرة فوائد عديدة لا حصل لها فهي من أكثر العناصر المفيدة للجسم بشكل عام وليس الشعر فقط وتدخل في تكوين العديد من الوصفات سواء وصفات العناية بالبشرة أو الشعر أو الجسم، وإذا كنتي تريدين حل المشكلة حل جذري اتبعي الوصفات الطبيعية وابتعدي تمامًا عن الخلطات الجاهزة ووسائل فرد الشعر.

طريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد

مكونات الطريقة:-

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب صغير من زيت جوز الهند.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط الخميرة مع كمية وفيرة من زيت جوز الهند وقلبيهم جيدًا بداخل وعاء مناسب وضعي الخليط على النار حتى يذوب تمامًا.

بعد ذلك ارفعيه من على النار حتى يصبح دافئًا قليلًا ثم ابدئي في استخدامه على شعرك ويجب أن يكون شعرك رطبًا أو مبلول.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ربع ساعة وذلك بعد تدليك شعرك به وإضافته على كل مكان في شعرك من أول الفروة وحتى الأطراف.

بعد مرور الربع ساعة قومي بغسل شعرك بالماء النقي والشامبو أو بلسم الشعر حتى تتخلصي من آثار الخميرة ورائحة الخلطة.

كرري الطريقة في الأسبوع الواحد مرتين حتى تحصلي على شعر ناعم مفرود وانسيابي وخالي من أي تجعيدات بدون أي تشابك.

أهم فوائد الخميرة للجسم والشعر