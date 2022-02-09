مكونات طريقة لعمل الكنافة في المنزل

طريقة عمل الكنافة في المنزل، حلوي الكنافة من الحلويات الشهية المقبول عليها، حيث أنها تعد من الحلوي الرمضانية المشهورة في هذا الشهر يتم تناوله باستمرار، فقد تظن بعض النساء ان طريقة عمل الكنافة يصعب تحضيرها في المنزل، ولاكن لا تكون عمل الكنافة صعبة فهي من أسهل الطباخات التي يتم تحضيرها في المنزل ولا تطلب الي الكثير من المكونات، كما أنها لا تحتاج الي الوقت أو المجهود، تعد الكنافة من ألذ الحلوي واطعمها فهي بمذاق جيد، ومن خلال مقالنا سوف نوضح مكونات طريقة عمل الكنافة في المنزل بأسهل الطرق.

مقادير عمل الكنافة في المنزل

يرغب الكثير من السيدات في عمل الكنافة في المنزل، ولان الكنافة من الحلوي المشهورة في شهر رمضان المبارك تبدأ السيدات بالبحث عن طرق عملها لأنها من الحلوي المشهورة في هذا الشهر، حيث تحتاج طريقة عمل الكنافة في المنزل الي بعض المكونات التي لا بد من تحضيرها قبل البدأ في عملها والتي من خلال هذه الفقرة سوف نوضح افضل طريقة لعمل الكنافة في المنزل.

مكونات عمل الكنافة في المنزل:

احضري كيلوا من شعر الكنافة.

واحد كيلوا من السمنة.

نصف كوب من السكر.

اثنين ملعقة من القرفة المطحونة.

ربع كوب من المكسرات المشكلة وتكون مطحونة للتزين.

طريقة عمل الكنافة في المنزل

طريقة عمل الكنافة في المنزل، ولان الكثير من النساء تبحث عن افضل طريقة لعمل الكنافة في المنزل بطريقة ناجحة مثل الخارج تماما، فمن خلال هذه الفقرة سوف نوضح بالخطوات افضل طريقة لعمل الكنافة في المنزل.

خطوات تحضير الكنافة: