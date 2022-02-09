فكرة جديدة لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتسلقي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

من الممكن لكل ربات البيوت أن تقمن بالسلق لورق الكرنب وكذلك إعداد وسلق ورق العنب من دون استعمال الماء ومن خلال استخدام فرن الميكرو ويف، وتعتبر الطريقة للسلق بدون ماء من الطرق السريعة والتي من خلالها يكون من السهل إعداد الورق من أي كمية وسلقه وفي أقل وقت ممكن، وبدون أن يأخذ الأمر من ربة المنزل وقت طويل للإعداد والتسوية وإكساب كل كمية الورق الليونة الكافية لكي يتم لفه بسهولة، ومن خلال الآتي نوضح لربات البيوت أهم المعلومات عن أهم الخطوات التي تيسر من سلق الكرنب وبدون إضافة الماء.

سلق الكرنب بدون ماء

أسهل الطرق هي التي لا تعتمد على توفر الماء للسلق ولا تتخذ أي خطوات معقدة أو صعبة للحصول على ورق الكرنب لين وجاهز تماما على الحشو واللف، ومن الممكن أن تتم خطوة السلق بدون استخدام الماء من خلال الميكرو ويف، وبدون أي إضافات، ولكن بعد التقطيع بطرية سهلة وبسيطة وسريعة، وإليك خطوات بسيطة لتقطيع الكرنب بسهولة.

خطوات سلق وتقطيع الكرنب بدون ماء

من الممكن أن يقطع الكرنب بأسرع خطوات من خلال الاستعانة بما يلي:

قومي بتحضير الكرنبة المطلوب تقطيعها.

توضع على الفلانشة ويتم تقوير الرأس للكرنبة باستعمال سكين تقطيع الخضار.

يتم وضع الكرنبة بصورة معكوسة.

تقطيع الكرنبة باستخدام السكين لمربعات متناسقة الحجم.

بعد التقطيع تسلق الكرنبة بالطريقة الآتية: