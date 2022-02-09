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عمر شويل - جدة نص كيلو دقيق...أسرار عمل المعمول السعودي السادة وبالعجوة الأصلي هش ودايب وناعم جدا خطير - ثقفني
عمل المعمول السعودي السادة، يعتبر المعمول من ألذ وأشهى الحلويات المعروفة على مستوى الدول العربية، حيث يتميز بالقوام الهش والمذاق الرائع والحشو اللذيذ سواء بالتمر أو بالمكسرات، كما يرتبط عمل المعمول وتناوله غالبا في العديد من الدول بالمناسبات والأعياد خاصة الأعياد الدينية ويمكن إعداده بالعديد من الطرق المختلفة حسب كل دولة وسوف نوضح طريقة إعداد المعمول السعودي بطرق بسيطة ومضمونة.
عمل المعمول السعودي السادة
المعمول من الحلويات المحبوبة لدى كثير من الناس يوجد به كثير من الفوائد.
مكونات عمل المعمول السعودي الهش
- 2 ونصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة من الفانيليا البودرة أو نصف ملعقة من الفانيليا السائلة.
- ¾ ملعقة من الهيل الناعم.
- ½ كوب من السكر البودرة.
- 200 جرام من الزبدة الطرية.
- ¼ كوب من السمنة.
- بيضة كبيرة.
- رشه ملح.
خطوات تحضير عمل المعمول السعودي الهش
- نحضر ء عميق للعجن ونضع به مقدار الزبدة ونبدأ بخفقه جيدا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي.
- نضيف السمنة وكمية السكر ونتابع التقليب الجيد باستخدام المضرب حتى الحصول على قوام كريمي هش.
- نضيف البيضة ثم الفانيليا مع مواصلة الخفق.
- في وعاء فارغ نضع كل من الدقيق المنخول ونضيف إليه البيكنج بودر والملح وكمية الهيل ونخلطهم معا.
- نبدأ بإضافة خليط الدقيق إلى القوام المرن السابق بشكل تدريجي مع الخلط والعجن جيدا باليد لمدة عشرة دقائق.
- نبدأ بتقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة ونفردها على هيئة أقراص مع تشكيل السطح بالشكل المرغوب.
- ترص داخل صينية فرن أو صاج مدهون بالزيت أو موضوع به ورق الزبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة
- حتى النضج والوصول للون الذهبي.
- نخرجها من الفرن تهدأ ثم نرش عليها قليل من السكر البودرة للتزيين ثم ترص في طبق التقديم.
طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر
- 2 و1/4 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ذرة ملح.
- ملعقة هيل مطحون.
- ¾ كوب من السكر البودر الأبيض.
- ½ كوب زبدة سائلة مذابة وغير مملحة.
- ¼ كوب سمنة نباتي.
- بيضة كبيرة أو بيضتان صغيرتان.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
مكونات الحشوة المعمول السعودي
- 300 جرام من العجوة أو عجينة التمر الطرية.
- ¼ ملعقة صغيرة من القرفة.
- ½ كوب من السكر البودرة للتزيين.
خطوات تحضير المعمول السعودي
- نحضر وعاء فارغ نضع به الدقيق والبيكنج بودر والملح والهيل ونخلطهم معا جيدا ونتركهم.
- نحضر وعاء للعجن ونضع به باقي المكونات من الزبدة والسمن والسكر والبيض والفانيليا ونخلطهم معا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتضاعف المقدار ونصل إلى القوام الكريمي.
- عندها نبدأ بإضافة خليط الدقيق مع الاستمرار بالتقليب والعجن حتى الوصول إلى عجينة متماسكة وطرية ثم عجنها باليد جيدا لمدة 10 دقائق.
- يتم تحضير الحشوة من خلال تقليب القرفة الناعمة مع عجينة التمر ثم تشكيلها إلى كرات صغيرة.
- نبدأ بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة ونضع داخل كل واحدة كرة من العجوة ونغلقها ثانية ثم نشكلها بقالب التشكيل المناسب حسب الرغبة.
- نرص القطع داخل صينية فرن موضوع بها ورق الزبدة ويتم أدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة
- أو حتى تمام النضج والوصول للون الأصفر أو الذهبي المرغوب.
- نخرجها من الفرن ونتركه يبرد ثم نرصه فى طبق مناسب ونرش عليها كمية من السكر البودر للتزيين ويقدم مع إحدى المشروبات الساخنة.
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