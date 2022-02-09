الجبنة الموتزاريلا البيتي الاصلية مطاطية وببلاش مش هتشتري الجاهزة تانى اعمليها في بيتك بأقل تكلفة

طالب عشاق البيتزا وصفة وطريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل، فالبيتزا تكمن لذتها وسر طعامتها في الجبنة الموتزاريلا، فكلما زادت الجبن الموتزاريلا في الأكلة كلما زادت لذتها، والجبنة الموتزاريلا يتم تحضير الكثير من الوصفات بها وخاصة البيتزا والمعجنات بشكل عام وكذلك يتم وضعها في المكرونة بالبشاميل ومع البرجر وغيرها من الوصفات المختلفة، وكانت طريقة تحضيرها في المنزل أكثر ضمانًا وأقل تكلفة، فالجبنة الموتزاريلا الجاهزة تتميز بسعرها المرتفع.

الجبنة الموتزاريلا البيتي الاصلية مطاطية وببلاش مش هتشتري الجاهزة

مكونات الطريقة:-

لتران من اللبن الجاموسي خالي الدسم.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

ملح ليمون من العطارة.

خطوات التحضير:-

قومي بإحضار قدر معدني كبير وقومي بوضع الحليب الطازج بداخله وقلبيه بملعقة معدنية على درجة حرارة نار مناسبة.

قومي بإضافة ملح الليمون إلى اللبن على النار واستمري في التقليب حتى يبدأ ظهور قطع كتلية من الحليب.

عند ملاحظة بدء ظهور التكتلات قومي بوضع الشياطة تحت القدر فهذه الخطوة مهمة جدًا للحصول على جبنة موتزاريلا أصيلة.

أصيلة. ارفعي درجة حرارة النار تحت القدر حتى ثمانين درجة مئوية واستمري في التقليب والضغط على القطع الحليبية المتكونة.

استمري في التقليب مرة أخرى حتى يتحول الحليب كله إلى قطع جبنية متكتلة ثم ارفعي القدر من على النار.

بعد ذلك قومي بتصفية الكتل الحليبية من أي سوائل سواء من الماء أو الحليب واعصريها جيدًا.

ضعي الكتلة المتكونة داخل الفريزر واتركيها لمدة ساعة أو ساعتين وابدئي في إخراجها واستخدامها في عمل أي وصفة.

طريقة عمل جبنة شيدر

كوب حليب بودرة.

زيت نباتي.

ماء فاتر.

أربع بيضات (الصفار فقط).

نشا الذرة.

ملح ليمون.

عصير ليمون.

خطوات التحضير:-