طريقة عمل المهلبية على أصولها بخطوات سهلة وسريعة وبطعم وقوام مظبوط

طريقة عمل المهلبية، المهلبية من الحلويات المشهورة جداً في بلاد الوطن العربي والاي يفضل تناولها الكبار والصغار، وتمتاز المهلبية بطعمها اللذيذ والشهي وهى سهلة وسريعة التحضير، ويوجد أكثر من طريقة لعمل المهلبية حيث أنها من الممكن أن تكون بالقشطة او بالأرز وتكون مع بسكويت وشوكولاتة ومع سميد أيضاً والكثير من الأنواع الأخرى، ويطلق عليها في فلسطين اسم المهلبية وفي ليبيا وسوريا اسم المحلبية.

طريقة عمل المهلبية بالنشا

يوجد أكثر من طريقة وأكثر من نوع لعمل المهلبية في المنزل، ومن أشهر هذه الطرق طريقة عمل المهلبية بالنشا ولإعدادها يجب اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

عدد ٤ كوب حليب سائل.

عدد ٤ ملاعق نشا.

نصف كوب سكر.

معلقة كبيرة ماء زهر.

طريقة التحضير:

طريقة التحضير: نقوم أولاً بوضع عدد ٣ كوب ونصف حليب ومعهم السكر في وعاء على النار بدرجة حرارة عالية، ونتركهم حتى الغليان.

نقوم بوضع النشا مع نصف كوب الحليب البارد ونذوبهم مع بعض ونضيفهم بشكل تدريجي الي الحليب المغلي، ونستمر في التقليب.

ونترك الحليب على النار حتي الغليان مدة لا تقل عن دقيقتين، ثم بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونضع فيه ماء الزهر.

ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط في أطباق تقديم ونرش على الوجه فستق ولوز وجوز الهند واي مكسرات أخرى موجودة.

طريقة عمل المهلبية بالشوكولاتة

يفضل الكثير من الأطفال تناول المهلبية بالشوكولاتة لأنها تمتلك طعم لذيذ وصحية أيضاً، وسوف نقوم بشرح طريقة عمل المهلبية بالشوكولاتة وهي كالآتي:

المكونات: