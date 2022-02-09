الحل النهائي.. لتبييض الأسنان وإزالة الجير والاصفرار والتكلس في ثواني بطريقة طبيعية منزلية

إليكم أفضل وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بدلًا من الذهاب إلى أطباء الأسنان للحصول على وصفات جاهزة، حيث أن أغلبنا يعاني من مشكلة اصفرار الأسنان ولا يعني اصفرار الأسنان دائمًا هو قلة الاهتمام بأسناننا، وتعددت أسباب اصفرار الأسنان ووجود الجير عليها وسنقوم بتوضيحها بالتفصيل، فالأسنان هي أكبر عامل مؤثر في مظهر الإنسان فالابتسامة هي أول ما تواجه بها العالم وابتسامتك تؤثر بشكل كبير في شكلك فيجب الحفاظ على أسنانك نظيفة وبيضاء.

الحل النهائي.. لتبييض الأسنان وإزالة الجير والاصفرار

يعتبر الفحم من أشهر طرق تبييض الأسنان الطبيعية ويمكنك استخدامه من خلال اتباع الخطوات التالية:-

اطحني قطعتين من الفحم جيدًا حتى تصبح ناعمة تمامًا

ثم ضعي بها فرشاة الأسنان المبللة بالماء وقومي بتفريش أسنانك بها.

اتركي الفحم على أسنانك لمدة ثلاث دقائق

ثم قومي بغسلها جيدًا بالماء والمعجون.

ثم كرري هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيًا حيث أن الإفراط فيها قد يؤدي إلى تآكل اللثة.

كيفية تبييض الأسنان بالملح

يمكنك استخدام الملح في مضمضة الفم حيث أنه يعالج الكثير من الأعراض التي تتمثل فيما يلي:-

يعمل مضمضة الملح في الفم على تنقية الفم من السموم وغسله جيدًا.

يعالج جروح الفم والتهابات الحلق ومشاكل اللسان.

ثم إضافته إلى الماء والمضمضة به لعدة ثواني قليلة يحد من تسوس الأسنان ويساهم في تبييض الأسنان أيضًا.

وصفة الملح مع معجون الأسنان للتبييض

المكونات:-

معجون أسنان مناسب.

كمية وفيرة من الماء.

ملح الطعام بمقدار مناسب.

خطوات التحضير:-