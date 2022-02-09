طريقة عمل كيك البراونيز أحلي من الجاهزة بكتير “مش هتبطلي تعمليها”

طريقة عمل كيك البراونيز، نستعرض عليكم الآن متابعينا الكرام في هذا المقال طريقة جديدة لعمل الكيك الشهي، وهي كيك البراونيز الذي يتميز بطعم في غاية الروعة وتختلف عن أنواع الكيك المعروفة، من الآن يمكن عملها في البيت دون الحاجة لشرائها جاهزة من المحلات، فطريقة تحضيرها سهلة جداً ومكوناتها متوفرة في البيت وغير مكلفة، وهي من الوصفات المفيدة جداً للأطفال لأنها تحتوي على مكونات غذائية عالية، فإذا كنتي سيدتي ترغبين في تقديم وصفة جديدة تفاجئ بها عائلتك فعليك إعداد كيك البراونيز “مش هتبطلي تعمليها”.

طريقة عمل كيك البراونيز

عرفت كيكة البراونيز في العالم كله، واشتهرت بشكل كبير للغاية في الوطن العربي، وأصبحت هي من وصفات الكيكة المفضلة لدى الكثيرون، وتعرف باسم كيكة الشوكولاتة فهي مغمورة في الشوكولاتة الذائبة، ويتم إعدادها بمكونا الكاكاو اللذيذ، ويمكن تقديمها في الأوقات المختلفة، وأيضاً في مناسبات أعياد الميلاد والأعياد وغيرها، وطريقة تحضيرها لا تحتاج فقط إلا 35 دقيقة.

المكونات:

نصف كوب لبن.

كوب إلا ثلث كاكاو خام.

2 كأس وربع سكر ناعم.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كأس وربع دقيق.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة كربونات الصودا.

أربعة حبات بيض.

نصف كوب جوز الهند.

كأس إلا ربع زبدة طرية.

طريقة التحضير:

في البداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونجهز قالب الفرن المدهونة بالسمن ورشة دقيق ويترك جانباً.

في العجان الكهربائي أو الخلاط نضع البيض مع السكر، ونقوم بالخفق الجيد.

ننزل بالملح واللبن والفانيليا ونستمر في للتجانس المكونات، نضيف الكاكاو والزبدة.

بعد نخل الدقيق مع كربونات الصودا والبيكنج بودر، نضيفه خليط الدقيق للمكونات السائلة بشكل تدريجي.

نستمر في خلط المكونات على سرعة متوسطة مع إضافة جوز الهند، وهذا لتتجانس المكونات ويصبح لدينا عجينة سائلة قليلاً.

يسكب خليط الكيك في قالب الفرن ونفرد بشكل متساوي.

ندخل القالب الفرن ليخبز الكيك على درجة حرارة متوسطة لتنضج تماماً لمدة 35 دقيقة .

تخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد، ويمكن تزينها بصوص الشوكولاتة وتقطع وتقدم بالهناء والشفاء.

ملحوظة: من أجل الحصول على صوص الشوكولاتة نأخذ مقدار من المكونات السائلة دون خفق البيض معهما، ويحفظ في الثلاجة حتى تخرج الكيكة من الفرن.