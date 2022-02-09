طريقة عمل كريم الكركم والنشا لشد البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

طريقة عمل كريم الكركم والنشا، الكركم من أهم المكونات الطبيعية العشبية والتي تحمل العديد من الفوائد العلاجية والفوائد التجميلية ومن الممكن أن يتم تطبق خليط من عسب الكركم على البشرة، وهذا ما يساعد في الحصول على الجلد خالي تماما من أي مظهر من مظاهر التصبغ واللون الداكن، ومن خلال ما يلي من تلك السطور القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بالمكونات الأساسية لوصفة الكركم المميزة، وأهم م يجب اتباعه للحصول على تلك الوصفة بحيث تكون مطبقة على البشرة وبمنتهى السهولة، ومن دون أن تكون هناك خطوات تعقيدية في التحضير والتطبيق وإليكم أهم التفاصيل التي تتعلق بتلك الوصفة.

مكونات طريقة كريم الكركم والنشا لشد البشرة

أهم الخلطات الطبيعية والتي من خلالها سيكون من اليسير على كل من لديها معاناة من تصبغ البشرة ولونها الداكن أن تقوم بالتبييض للبشرة تماما والتخلص من أي عيوب قد تكون متواجدة على سطح البشرة مع التخلص تماما من آثار الحبوب والندبات والبقع اللونية وآثار الكلف وحب الشباب حيث تعتبر تلك الطريقة الطبيعية للتبييض فعالة بسبب احتواء الكركم على العديد من المواد المضادة للتأكسد والتي تعمل على تطهير الجلد وتخليصه من الكثير من المشكلات، وأهم المكونات الأساسية لتلك التركيبة ما يلي، من أسهل التركيبات الطبيعية وأكثرها فعالية في التبييض هي طريقة الكركم والتي تحتاج إلى المكونات الآتية:

ملعقة من الكركم.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة

من الممكن أن تتم خطوة التحضير للتركيبة من خلال اتباع ما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال إذابة الفازلين تماما ومزجه مع الكركم.

بعد التأكد من الخلط الجيد للكركم مع الفازلين نضيف مكون زيت الزيتون ثم نقلب جيدا.

إضافة بقية المكونات للخليط والمزج الجيد حتى تتداخل كل المكونات، وتصبح الخلطة كريمية ناعمة.

تطبيق الخليط للكركم على أي جزء من أجزاء البشرة، والتطبيق لكمية بسيطة من كريم الكركم ومدة التطبيق عشر دقائق ثم يغسل الوجه بمياه فاترة.

فوائد الكركم للبشرة

يعمل الكركم علي علاج حب الشباب ويمنع ظهورها بشكل كبير، كما أن الكركم يعمل علي تقليل إفراز الدهون الموجودة في البشرة، كما أنه يعمل علي تنعيم البشرة الجافة ويقضي علي التجاعيد نهائيا ويحارب الشيخوخة، كما أنه يعمل علي التخلص من الهالات السوداء تحت العينين، وعند استخدام الكركم للبشرة يعمل علي التقليل من تصرفات البشرة