“وداعاً لجلسات التجميل والمستحضرات الصيدلانية” وتعرفي على طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح وشد البشرة

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عمر شويل - جدة يُشتهر اللبان الذكر في الطب الشعبي بفوائده المتعددة التي تنعكس على صحة وقوة الجسم، ولجأت إليه العديد من النساء خلال الآونة الأخيرة لعمل وصفات طبيعية لتفتيح وشد البشرة حيث استطاع أن يحقق نتائج مذهلة في تفتيح المناطق الداكنة وملء الخطوط الرفيعة وإزالة التجاعيد، ولهذا تزايدت التساؤلات مؤخراً عن كيفية استخدامه في هذا الغرض وما هي مكونات الوصفات التي تُعد باستخدامه وتعد بديلاً فعالاً لعمليات التجميل والمستحضرات الصيدلانية باهظة الثمن، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح وشد البشرة، وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي يبحث عنها متابعي موقعنا الكرام.

كريم لبان الذكر لتفتيح وشد البشرة

تحرص النساء دوماً على التمتع ببشرة صحية نضرة خالية من التجاعيد والمناطق الداكنة ولهذا يلجأن إلى استخدام المستحضرات الصيدلانية الباهظة أو عمليات التجميل وكلاهما خيارين غير مناسبين لجميع الأشخاص على الرغم من النتائج المذهلة التي تحققها، ولهذا تتجه العديد من الفتيات والسيدات إلى بدائل أقل تكلفة وتعطي نفس النتائج وتأتي على رأسها الوصفات الطبيعية التي يدخل فيها اللبان الذكر من خلال خلطه مع مجموعة من المواد الأخرى وفيما يلي نقدم لكم طرق إعداد هذه الوصفات.

وصفة اللبان الذكر والنشا لشد البشرة

تعد وصفة اللبان الذكر مع النشا واحدة من أشهر الوصفات الطبيعية المستخدمة في شد البشرة وإزالة الترهلات وهي بمثابة كولاجين طبيعي يغنيك عن شراء الكولاجين الصناعي من الصيدليات ويتم إعدادها كالتالي.

قومي بغلي اللبان الذكر في الماء وبعد أن يغلي ضعيه في وعاء جانبي واتركيه لمدة يوم ثم قومي بتصفيته من الماء وبعد ذلك اخلطي الماء المتبقي من الغليان مع بودرة النشا جيداً.

ضعي الخليط السابق على النار واتركيه يغلي إلى أن تحصلي على عجينة ذات قوام شبه متماسك.

اغسلي وجهك جيداً ثم قومي بتجفيفه وافردي عليه الخليط السابق بالتساوي واتركيه لمدة نصف ساعة.

بعد أن يجف الخليط قومي بإزالته واغسلي وجهك بالماء الفاتر، ولكي تحصلي على نتائج فعالة يُنصح بتطبيق هذا الماسك مرتين أسبوعياً.

كما يمكن خلط بودرة اللبان الذكر مع ماء الورد الذي يعمل على إزالة الأوساخ والشوائب المتراكمة في مسام البشرة ويعمل على تبييض المناطق الداكنة، ويتم استخدام هذا الماسك بنفس الطريقة التي استخدمت بها ماسك اللبان الذكر والنشا.