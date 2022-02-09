لعشاق رائحة الفانيليا تحضير صوص الفانيليا بالمنزل لتزيين الكيك والحلويات المختلفة

صوص الفانيليا ، من الصوصات المميزة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما يمكن استخدامه في تزيين العديد من الحلويات مثل الكيك والدونات والأيسكريم وأنواع عديدة من الحلويات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الفانيليا.

طريقة عمل صوص الفانيليا

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ونصف كوب من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ويمكننا استخدام الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الفانيليا ويتم تحضيره بواسطة الخلاط الكهربائي وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط كلا من نصف كوب السكر ونصف كوب الحليب البودرة ونصف كوب الحليب السائل والفانيليا جيدا مع بعضهم البعض بواسطة الخلاط.

وبعدما تمتزج وتتجانس جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض نقوم بإضافة نصف كوب الزيت تدريجيا للخليط في أثناء الخلط.

ثم نستمر في الخلط حتي تتجانس المكونات ويثقل قوام الخليط.

ثم يكون الصوص بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الكراميل أو الشوكولاتة الداكنة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: