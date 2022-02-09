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عمر شويل - جدة بدون فرن.. ميني بيتزا في الطاسة بزجاجة فارغة هتعملى اكبر كمية بسرعه الصاروخ في 10 دقائق - ثقفني
بدون فرن.. ميني بيتزا في الطاسة زجاجة فارغة يمكنك تحضير ميني بيتزا في المقلاة، فالبيتزا من أكثر الأكلات التي نحبها جميعًا والميني بيتزا هي بيتزا ولكن بحجم أصغر، ويمكنك تحضيرها في المناسبات سواء أعياد الميلاد أو الحفلات ومنها حفلات الخطوبة وغيرها من أي مناسبات بدلًا من الانغماس في تحضير العديد من الأطعمة، وللبيتزا قيمة غذائية كبيرة حيث أنه في تكوينها وتحضيرها يدخل العديد من العناصر الغذائية الهامة والتي سنقوم بتوضيحها الآن في طريقة تحضيرها.
طريقة تحضير وعمل ميني بيتزا في المقلاة
المكونات:-
- كوب ونصف دقيق.
- أربع ملاعق حليب مجفف.
- خميرة خبز وملعقة من الخميرة الكيميائية.
- سكر.
- ملح.
- زعتر.
- فلفل.
- زيتون.
- ماء.
خطوات التحضير:-
- قومي بوضع الزيتون والفلفل والزيت والملح والمكونات الجافة كلها على النار حتى تحمر وتصبح ناشفة قليلًا.
- ثم اخلطيهم جيدًا في الخلاط الكهربائي ثم ابدئي في عجنهم بيديك حتى تصبح العجينة سائلة.
- أحضري زجاجة بلاستيكية فارغة وضعي العجينة السائلة كلها بداخلها ثم اثقبي غطاء الزجاجة ثقب صغير.
- شكلي كرات عجينية صغيرة داخل طاسة القلي وابدئي في وضع الحشوة المفضلة على العجينة واستمري على ذلك حتى تنتهي الكمية المراد تحضيرها.
طريقة عمل الميني بيتزا العادية
المكونات:-
- كوب ونصف دقيق أبيض منخول.
- كوبان صغيران من الماء الفاتر.
- خمس ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.
- خميرة فورية.
- ملعقة سكر أبيض واحدة.
- رشة ملح.
- صلصة بيتزا.
- بصلة مقطعة شرائح.
- جبن موتزاريلا مبشورة.
- زيتون أسود.
- زيت قلي.
- فلفل ألوان مقطع قطع صغيرة.
خطوات تحضير العجينة
- قومي بوضع الماء والخميرة الفورية والسكر الأبيض في وعاء عميق قليلًا وقلبيهم جيدًا ثم اتركي الوعاء في غرفة درجة حرارتها دافئة لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك ضعي الملح الأبيض والدقيق إلى الخليط السابق وأضيفي الزيت إليه ثم ابدئي في عجن الخليط بيديك جيدًا.
- بالتدريج قومي بصّب الماء على الخليط حتى يتحول إلى عجينة طرية متماسكة وليّنة واستمري في العجن بيديك.
- ثم قومي بتقسيم العجينة إلى قطع متساوية في الحجم وغطيها بقماشة نظيفة على الوعاء واتركيها لمدة نصف ساعة ترتاح.
- وأخيرًا أحضري صينية الفرن وادهنيها بالزيت ثم ابدئي في وضع البيتزا على هيئة قطع دائرية صغيرة وقومي بحشوها بأي حشوة تفضلينها.
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