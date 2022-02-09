من إن نهرده ما فيش اندومى من برة تأني... طريقة عمل الاندومى فى البيت بنفس طعم الاندومي الجاهز تحفة

طريقة عمل الاندومى فى البيت، أن الاندومي من أكثر الوجبات التي يقبل عليها العديد من الأفراد لطعمها الشهي ومذاقها الرائع، لكن تنتشر بخصوصه العديد من الأخبار والأقاويل التي تبرز خطورة تناوله من خلال المتاجر والأسواق المتداولة، لذلك نقدم لكم في مقالنا اليوم الطريقة الصحيحة لإعدادها داخل المنزل بسهولة.

طريقة عمل الاندومى فى البيت

يحب الكبار والصغار شراء الاندومى ونحن من خلال موقنا قدمنا لكم طرق مختلفة لتحضيره

مكونات عمل الاندومي

200 جرام نود لز

رشه ملح

رشه زعتر

ملعقة صغيرة كرفس بودر

وملعقة صغيرة ثوم مهروس

ملعقة صغيرة بصل بودر

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة شطه

ملعقة صغيرة كاري

مكعب مرق دجاج

مكعب مرق خضار

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم

طريقة تحضير عمل الاندومي

يتم وضع أناء واسع على الناري وبه كمية من الماء وتركها حتي تصل حتى الغليان ثم نضع بها كمية من الزيت ثم نضع النودلز وتركها حتى تطهي جيدا.

ثم يضاف باقي التوابل المذكورة في المكونات ومكعب المرق الدجاج والخضار والمزج جيدا حتي تختلط كل المكونات وتقدم ساخنة.

مكونات عمل الاندومي

نود لز حسب الاحتياج

ثمرة جزر مبشورة

بصلة

بقدونس

كرفس

توابل وملح وكاري وثوم بودر وشطه

شوربة فراخ

قطع فراخ

خضروات متنوعة

طريقة تحضير الاندومي المنزلية

يتم سلق النودلز نصف تسوية ثم تزيل منها الماء ونحفظها في الفريزر لحين الاستخدام

وثم نضع الخضروات والتوابل في إناء واسع على نار هادئة مع شوربة الفراخ.

ثم نخلطهم جيدا في الخلاط الكهربائي وبعد أن تهدي من الحرارة نحفظه في إناء معقم في الفريزر في شكل مكعبات لحين الاستخدام.

عند الاستخدام نضيف مكعب من الخضروات والتوابل على كمية من النودلز ثم نوضع كمية من الماء الساخن على هذه الكمية وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الاندومي الأصلي

مكونات عمل الاندومي الأصلي

1/2 كيلو مكرونة اسباجتي

مكعب مرقة

2 ملعقة زيت نباتي

1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

1/2 ملعقة صغيرة شطه

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير عمل الاندومي الأصلي