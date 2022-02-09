أفضل طريقة لعمل بسكويت الزبدة في المنزل بأقل التكاليف

يعتبر البسكويت من أجمل أنواع المخبوزات وأشهرها في جميع دول العالم حيث تتعدد أنواع وأشكال البسكوت لكن ذلك النوع من البسكوت هش ومقرمش حيث يذوب بالفم، كما يعد من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المناسبات والاعياد بل لأطفالك لتناولها في الصباح أو العشاء، وهناك من يحب البسكويت بالزبدة بنكهة وطعم معين، لكن هنا من خلال مقالنا سنقدم لكم طريقة عمل البسكوت بمكونات اقتصادية، لتحصلي على بسكوتة مقرمشة تتناولينها مع الشاي أو النسكافيه ويمكن خلطها في الشيكولاته أو المربى وسنتحدث بشكل تفصيلي حول الطريقة والمكونات فتابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات عمل بسكويت الزبدة

كوبان ونصف من الدقيق.

3/4 كوب نشا.

كوب سكر بودرة.

ملعقتان صغيرتين من مسحوق الخبز.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة قشر ليمون.

200 جرام زبدة (قطعتان من الزبدة) في درجة حرارة الغرفة.

3 بيضات كبيرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

أفضل طريقة لعمل بسكويت الزبدة

بحث العديد من السيدات عن طريقة ناجحة وسهلة تمكنهم من صنع بسكويت الزبدة والتي تستطيع أن تحصل على نتائج جيدة وطعم رائع، وفي النقاط التالية سنوضح لكم الخطوات بدقة وهي: