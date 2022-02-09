بألذ طعم.. بسبوسة الزبادي المرملة المكرملة بطريقة سهلة وسريعه أحلى من الجاهزة بمقادير مظبوطة

بألذ طعم.. بسبوسة الزبادي المرملة المكرملة بطريقة سهلة وسريعه، فالبسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية والتي تم صنعها أولًا في جمهورية مصر العربية وانتقلت الطريقة من مصر إلى جميع بقاع الوطن العربي بل وإلى جميع أنحاء العالم، فالسفرة بدون الحلويات تصبح ناقصة وخاصة في رمضان والمناسبات والأعياد، وتحتوي البسبوسة على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة حيث أنه يدخل في صناعتها السميد الناعم والزبادي والكثير من المكونات التي تعزز من قيمتها الغذائية.

طريقة عمل بسبوسة الزبادي المرملة

مكونات الطريقة:-

كوبان كبيران سميد ناعم.

ثلاثة أكواب كبيرة من الزبادي.

كوب كبير من السكر الأبيض.

زيت نباتي بمقدار ربع كوب كبير.

أربع ملاعق جوز الهند.

ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

ملح طعام.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع السميد الناعم والبيكنج باودر والملح والسكر الأبيض في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا بملعقة معدنية أو خشبية حتى يتجانس الخليط تمامًا.

وبالتدريج ابدئي بإضافة الزيت النباتي للمزيج وقلبيه جيدًا حتى يصبح مزيج ليّنًا متجانس تمامًا.

قومي بإضافة اللبن الزبادي إلى الخليط بشكل تدريجي وابدئي بالخفق بالمضرب الكهربائي أو بيديك بحسب رغبتك.

أحضري صينية فرن وقومي بدهنها من جميع الجوانب بالزيت أو الدقيق منعًا لالتصاق العجينة بها وقومي بفرد الخليط بها حتى يصبح سطحه مستوٍ تمامًا.

قبل وضعها داخل الفرن قومي بتشكيل البسبوسة بعمل خطوط على سطحها حتى تصبح على شكل مربعات.

قومي بوضع أي نوع مكسرات على كل قطعة مربعة على البسبوسة سواء كان سوداني أو فستق أو بندق أو حتى زبيب.

ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيه يسخن قليلًا ثم قومي بإدخال الصينية في الفرن واتركيها لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الربع ساعة قومي بإخراج الصينية من الفرن بعد أن يتحول لونها للون الذهبي اللامع.

اتركي الصينية تبرد قليلًا لمدة عشر دقائق وصبي عليها الشربات.

طريقة عمل شربات البسبوسة

مكونات الشربات:-

كوبان سكر أبيض.

عصير ليمون.

كمية وفيرة من الماء.

خطوات التحضير:-