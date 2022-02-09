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عمر شويل - جدة أسرع وصفات تكثيف الشعر ومليء الفراغات وعلاج التساقط لشعر قوي وصحي، تكثيف الشعر هو حلم كل فتاة وسيدة في جميع أنحاء العالم، حيث تعاني غالبية الفتيات من مشكلة تساقط الشعر، والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى فقدانها الثقة بالنفس، وبالتالي ترغب في الحصول على طرق طبيعية لتكثيف الشعر، بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل الباهظة، بالإضافة إلى أن هذه المستحضرات تحتوي على بعض المواد الكيميائية، لذا تفضل غالبية الفتيات استخدام الخلطات الطبيعية، لذا سنذكر لكم بعض منها في هذا المقال.

وصفات طبيعية لتكثيف الشعر ووقف تساقطه سريعة المفعول

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تكثيف الشعر بشكل طبيعي، كما أنها تساعد على تغذية الشعر بشكل طبيعي من أهم هذه الوصفات ما يلي:

وصفة البيض لتكثيف الشعر

يتميز البيض باحتوائه على نسب عالية من البروتين، والتي تعد بدورها المكون الأساسي في بنية الشعر.

لذا فإنها بدورها تمنح الشعر المظهر اللامع والقوي، كما إنه أسرع وصفات تكثيف الشعر عند استخدامه بانتظام وذلك على النحو التالي:

الطريقة الأولى لاستخدام البيض

يتم خفق بيضتان بشكل جيد.

نقوم بوضع مخلوق البيض مباشرة على الشعر عقب غسله.

نترك مخفوق البيض على الشعر الرطب لمدة نصف ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

الطريقة الثانية لاستخدام البيض

يتم خفق صفار بيضتين مع ملعقتان كبار الحجم من زيت الزيتون.

ثم إضافة ملعقتان صغار الحجم من المياه الدافئة.

نقوم بوضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، للوصول إلى أفضل النتائج يتم استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

وصفة زيت الزيتون لتكثيف الشعر

يتميز زيت الزيتون باحتوائه على نسبة عالية من الأوميغا 3،

بالإضافة إلى الكثير من العناصر الغذائية الأخرى، والتي تساعد على تقوية وترطيب الشعر ومنحه التغذية الملائمة.

إليكم الطريقة المناسبة لاستخدام زيت الزيتون للشعر على النحو التالي: