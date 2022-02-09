طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش في المنزل بخطوات سهلة

لا يخلو أي منزل من وجود أنواع من المخللات فيه، حيث يعد الخيار المخلل من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها على الموائد في أي مناسبة، فهو يعشقه العديد من محبين الأطعمة الحادقة، ومن خلال مقالنا بشكل خاص سنقدم لكم طريقة عمل الخيار المخلل فهو من ألذ أنواع المقبلات التي يتم تناولها مع الفطار أو العشاء او سندوتش خفيف، لذا دعونا نسرد خطوات تحضيره وما يطلبه المخلل من مكونات، كما يتضمن مخلل الخيار عدة فوائد على الصحة العامة للجسم ولكن يجب الاعتدال في تناوله تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات عمل الخيار المخلل

نقدم إليكم أهم المكونات التي تساعد كل سيدة من صنع الخيار المخلل في البيت بمكونات متوفرة لديكي في مطبخك، وإذا لم تكن موجودة يمكنك شراءها من العطار القريب ليك بمبلغ مالي قليل للغاية، ومن ضمن هذه المكونات هي:

نصف كيلو من الخيار.

أربع فصوص ثوم.

كوب الماء.

2 ملعقة كبيرة ملح.

أوراق الغار الجافة.

ملعقة صغيرة شبت أخضر طازج أو بذور شبت مجففة.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجفف أو يمكنك استبداله بالفلفل الأسود.

كوب من الخل الطبيعي.

طريقة عمل مخلل الخيار

تستطيع عمل الخيار المخلل كما تأكله من المحلات، حيث أنه مكون أساسي وبديل لسلطة الخضروات على السفرة، ولعمل الخيار المخلل اتبع الخطوات الاتية: