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فطائر عجينة العشر دقائق قطنية فطائر سريعة بطعم شهي لذيذ، المعجنات التي تعد باستخدام عجينة 10 دقائق من أشهر وأنجح أنواع المعجنات والمخبوزات والفطائر بكافة أنواعها، حيث إنها سهلة سريعة التجهيز وتكون فطائر مميزة لأنها شهية قطنية القوام من الداخل والخارج تأخذ اللون الذهبي المميز، وكبرى المطاعم تستخدم عجينة 10 دقائق في صنع تلك الفطائر وتعتمد تلك الطريقة بكافة أنواعها فيمكن أن نعد منها البيتزا أيضا وكافة المخبوزات سواء حلوة أو بحشوات الجبن والزعتر وكلها تعتمد على عجينة واحدة، وسنعرف معا خطوات عمل فطائر العشر دقائق وستعرفين مدة سهولة تبك العجينة المتماسكة وناجحة وسهلة التشكيل في وقت قصير لوصفات مميزة بعجينة أصلية ناجحة.
فطائر عجينة 10 دقائق ناجحة 100%
سنجهز لكم فطائر طرية بعجينة قطنية لابد من الانتباه إلى خطوات عمل العجينة والالتزام بها والمكونات بسيطة ومتوفرة لديكم في كل مطبخ وعند إعداد العجينة ستدركين سهولة تلك العجينة وتحضري أشهى فطائر قطنية.
مكونات عجينة العشر دقائق
- عدد 5 كوب من الدقيق المخصص للمعجنات.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- عدد 2 كوب من حليب دافئ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- حشو فطائر كوب من الجبن الأبيض.
- بيضة للوجه مخلوطة مع ملعقة من الحليب.
- زيتون مخلي.
خطوات تحضير عجينة فطائر العشر دقائق
- في وعاء عميق ضيفي عدد 2 كوب فقط من الدقيق ويضاف عليها 2 ملعقة خميرة وتخلط مع الدقيق ويضاف عليها السكر.
- ثم يضاف على الدقيق والخميرة والسكر عدد 2 كوب من الحليب الدافئ أو الماء الدافئ وتعجن معا حتى تمتزج يذوب الدقيق بها.
- تخلط مكونات السابقة جيدا ثم ضعي غطاء من البلاستيك الورق الشفاف على الوعاء ويترك الخليط لمدة 10 دقائق لكي يختمر.
- بعد أن تهدأ مكونات خليط العجينة يضاف عليها 3 أكواب من الدقيق مع ملعقة الملح الصغيرة وتعجن جيدا مع الخليط السابق.
- عندما تتماسك العجينة مع خليط يضاف عليها الزيت وتستمر عجن مكونات الدقيق مع الزيت وتعجن حتى لا يلتصق العجينة باليد.
- وبذلك تكون العجينة متماسكة جاهزة للحشو أو يمكن تجهز سادة من دون حشو، أوأن تعدي فطائر سريعة عن طريق تجهيز العجينة.
- عن طريق تقسيم العجينة ألى كرات متساوية الحجم أو بحجم صغير، ثم جهزي حشوة الفطائر فضعي الجبن مع زيتون والجبن الرومي.
- واصنعي فتحة في الكرات وضعي ملعقة صغيرة من الحشو وتغلق كرات جيدا بعد حشوها جيدا وغلقها.
- ثم ترص كرات الفطائر المحشوة بالجبن في صينية مبطنة بورق الزبدة ويسخن الفرن على درجة حرارة عالية 200 درجة.
- لمدة 10 دقائق تختمر فطائر عجينة ويتضاعف حجمها، وتدخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي على الوجه.
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