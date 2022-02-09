طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في البيت على أصولها زي الجاهزة في المطاعم

طريقة عمل كفته الحاتي المشوية، الجدير بالذكر أن طبق الكفتة المشوية أو كفتة الحاتي من الأطباق الشهيرة والمعروفة في الوطن العربي بشكل كامل، لأنه طبق مميز في الطعم وهذا يرجع لمجموعة التوابل التي تضاف له، وللكفتة طرق عديدة في التحضير ولكنها ترجع لاختلاف نوع الكفتة، ولكفتة الحاتي طرق محددة في تحضيرها للحصول على الطعم الأصلي للمطاعم.

طريقة عمل كفته الحاتي المشوية

يرغب الجميع في معرفة أسرار الحاتي في تحضير الكفتة المشوية ذات الرائحة والطعم الذي لا يقاوم، وطريقة التحضير هذه ستعطينا بعض الأسرار لتحضير كفتة الحاتي المشوية في المنزل، كما يلي:

المكونات:

مقدار نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

ماء البصل المفروم.

ربطة بقدونس مفرومة.

ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة.

نصف ملعقة بابريكا صغيرة.

قليل من بهارات اللحمة.

نصف رغيف عيش بلدي.

خطوات تجهيز كفتة الحاتي