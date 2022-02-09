بطريقة المطاعم.. الباذنجان المخلل المشطشط اللذيذ وسر الخلطة السرية مش هتبطلي تعمليه

قد يفضل أغلب الشعب أن يكون بجانب الطعام المخللات التي تعد إضافات تشهي حلاوة الطعام، فقد يحتل الباذنجان المخلل أول مفضلات المخللات سواء بجانب المأكولات الدسمة أو الخفيفة، يعشقه جميع الأفراد لأنه يتميز بطعم شهي ولذيذ ورائحة رائعة علاوة على ذلك سهل تحضيره، وهذا هو حديث مثالنا اليوم كيفية عمل الباذنجان المكدوس بأسهل الطرق.

الباذنجان المخلل

تعدد فوائد الباذنجان للجسم التي لا حصر لها غير انه يعتبر من أشهر المأكولات والمطابخ الشعبية خاصة في مصر، لذلك سنقدم وصفات كيفية عمل الباذنجان بأفضل الطرق ولكم هذه

مكونات مخلل الباذنجان

كيلو باذنجان أسود أو أبيض حسب الرغبة

نصف كوب خل

معلقة كبيرة ملح

مقادير الحشو

فص ثوم مهروس

حزمة كزبرة خضراء

ملعقة كبيرة شطة

ملعقتين صغيرة ملح، كزبره ناشفة

نصف ملعقة زيت زيتون

٤ معالق كمون مطحون

معلقتين كبار خل

٣ حبات فلفل أخضر حار

طريقة باذنجان مخلل زي المطاعم

تنزع عنق الباذنجان ويغسل.

نضع ماء على النار به ملح وخل ونتركه بغسل.

ثم بعد ذلك نضيف له الباذنجان، ونخفف حرارة النار حتى ينضج الباذنجان جيدا ويصبح لين.

نخرجه بعد ذلك من الماء ويغسل.

طريقة مخلل باذنجان زي المطاعم

نقوم بفتح الباذنجان بالطول.

بعد ذلك نضع مكونات الحشو كلها به وسط الباذنجان.

ثم نقوم بوضع الباذنجان في علبة ويوضع في الثلاجة، قوم يتناوله بعد يومين.

طريقة الباذنجان المكدوس

أولاً: المكونات

كيلو باذنجان صغير

نصف كوب خل

4 معالق كبيرة ملح

3 حبات فلفل أخضر وأحمر مفروم

فص ثوم مفروم

2 ملعقة من الكمون

ربع كوب زيت

كوب من الكزبرة الخضراء مفرومة

ماء مغلي

طريقة التحضير

أولا نقوم بتقطيع الباذنجان شرائح بعد غسله ونزع عنه.

بعد ذلك نضع بالماء المغلي الباذنجان مع معلقة ملح وخل ونتركه على النار حتى ينضج ويتغير لون.

ثم بعد ذلك نقوم بتحضير الحشو نضع الثوم مع الكزبرة والفلفل الأحمر ملح والكمون وخل في وعاء ونعصر عليهم ليمونه ونخلطهم جيداً.

بعد أن ينضج الباذنجان نقوم وإخراجه من الماء ونصفيه جيداً من الماء، بعد ذلك نفتح الباذنجان من النصف حتى نقوم بحشوه.

بعد ذلك نضع الحشو في الباذنجان، ونقوم بتنظيمه في طبق.

ثم ونقوم بوضع عصير ليمون وزيت عليه، والاحتفاظ به في الثلاجة.

في الختام ومع هذه والوصفات التي قدمتها لكم في هذا المقال، طريقة الباذنجان المخلل شهي ولذيذ لأسرتك على مائدة الطعام، قد يسألك الكثير من أصدقائك على طريقة عمله، من كثرة أنه يكون طعمه لذيذ، وأنه مثل ماتصنع المطاعم الكبيرة والشهيرة.