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عمر شويل - جدة خطوات إعداد بسكويت الكوكيز في المنزل بطريقة سهلة بمكونات غير مكلفة - ثقفني
قديماً كانت إحدى النساء تعشق الشيكولاتة وكانت تريد أن تصنع كعك بالشيكولاتة فوضعت داخل العجين قطع من الشيكولاتة، وانتظرت حتى تذوب الشيكولاتة في الفرن ويصلح الكعك لونها بني ولكن لم تذوب الشيكولاتة واعجبها كثيرا وقامت بيعة وحاز على إعجاب الناس وأصبح عدد كبير من الشركات تقوم بصنعه، ومنذ ذلك الفترة أصبح الكوكيز من المخبوزات الرائعة التي لا يقاومها الكبير ولا الصغير، وتباع في مخابز الحلويات بأموال غالية الثمن، حيث اعداد الكوكيز في المنزل لا يحتاج الى وقت كبير، والمكونات المستخدمة في صناعة بسيطة جدا ولا تحتاج الى تكلفة عالية.
مكونات الكوكيز
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- ربع كوب من السكر الناعم.
- كوب من الزبدة اللينة.
- ثلاثة أرباع كوب من السكر البني.
- ثلاثة بيضات.
- نصف كوب من شوكلت شيبس أو قطع من الشيكولاته.
- نصف ملعقة بيكنج صودا.
- رشة من ملح الطعام.
خطوات إعداد بسكويت الكوكيز
- قبل البدء بعجن الكوكيز نقوم بإخراج كل محتوياته من الثلاجة بثلاث ساعات على الأقل.
- عند البدء في العجن نشعل الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية.
- نضع السكر البني مع السكر الأبيض في وعاء كبير ونضيف اليه الزبدة اللينة.
- من الممكن وضعه في العجان الكهربائي أو باستخدام مضرب ونخفق حتى يصبح كالكريمة.
- نبدأ بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى.
- بعدها نقوم بوضع الدقيق في منها ناعم ويتم نخلة عدة مرات وهذه الخطوة تساعد على التخلص من الشوائب الموجودة في الدقيق.
- نقوم بوضع البيكنج صودا والملح مع الدقيق ونخلطهم معا.
- نضيف الشوكليت شيبس أو قطع الشيكولاتة مع الدقيق.
- نضيف الدقيق مع الشوكولاتة إلى الخليط الكريمة ونقلب ببطء.
- بعد العجن نترك العجينة في الثلاجة لمدة خمسة وعشرين دقيقة.
- نخرج العجين من الثلاجة و باستخدام ملعقتين نقوم بتشكيلها أو باستخدام ملعقة الايس كريم.
- نضع ورق زبدة على صينية الخبز
- يوضع في الفرن لمدة ما بين عشرة إلى ثلاثة عشر دقائق.
- يتم جفاف الأطراف وتجد الكوكيز لينة من الوسط.
- يترك في المطبخ حتى يبرد ويصبح جاف.
- قدمي الكوكيز مع المشروبات المفضلة.
- احفظي الكوكيز في علبة زجاجية حتى يحافظ على قوامه الناعم أطول فترة ممكنة.
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