شرائح اللحم المشوية..أسرار المطاعم في عمل شرائح اللحم المشوية في الفرن طرية جداً مش هتبلطي تعمليها

عمل شرائح اللحم المشوية في الفرن، شرائح اللحم المشوية من أفضل الطرق التي تقدم بها اللحم كما أنها من الطرق المفضلة لدى الكثير حيث أن شرائح اللحم المشوية تعطي اللحم مذاق خاص كما تعد وجبة صحية متكاملة والمفيدة خاصة للأطفال ويمكن إعدادها مع بعض الخضروات أو الأرز الأبيض وهي ذات طعم شهي للغاية، كما يمكن تزيين يها سفرتك في حالة العزومات والموائد ومن خلال مقالنا سوف نوضح طريقة عمل شرائح اللحم المشوية بكل سهولة في المنزل.

عمل شرائح اللحم المشوية في الفرن

سوف نقدم لكم طريقة سهله بالتتبيلة لعمل شرائح اللحم المشوية في البيت زي المطاعم بالضبط

مكونات تحضير شرائح اللحم المشوية

ثلاث شرائح من اللحم الستيك.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة ثوم مفروم.

ملعقة من الكمون والشطة.

ربع كوب من الخل.

ملعقة من الملح.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

ملعقة من البابريكا.

طريقة شرائح اللحم المشوية

نحضر بوله ونضع بها شرائح اللحم.

نحضر وعاء آخر نضع به الزيت والخل والكمون والملح والفلفل وصلصة الطماطم والشطة.

نقلب المكونات مع بعضها جيدًا ثم نضعه على شرائح اللحم.

نقلب شرائح اللحم مع المكونات جيدًا ثم نغطيها بكيس من النايلون ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نحضر صينية ونضع بها شرائح ستيك اللحم ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة.

بعد مرور الوقت نخرج الصينية من الفرن ونغطيها بورق القصدير ونضعها مرة أخرى في الفرن حتى ينضج اللحم تمامًا ثم نخرجها.

طريقة عمل شرائح اللحم المشوي على الجريل

طريقة اخري لعمل شرائح اللحم المشوي في البيت على الجريل

المكونات المطلوبة لعمل شرائح اللحم المشوية

شرائح من اللحم الخاصة للشوي.

ماء بصل.

نصف ملعقة زعتر و قرفة و بابريكا.

ملعقة ملح وفلفل أسود.

وملعقة من الصويا صوص.

ربع كوب من الخل.

ملعقة بهارات من الملح.

طريقة تحضير شرائح اللحم المشوي في البيت