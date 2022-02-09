هتعمليه وانتي مغمضه.. خبز التورتيلا والشاورما أسرع خبر بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح لكل أنواع الساندوتشات

خبز التورتيلا من أفضل وأخف أنواع الخبز التي يمكن أستخدامها في الكثير من الوجبات, ويرجع المنشأ الأول لخبز التورتيلا الي المكسيك, ويمكن استخدام خبز التورتيلا مع العديد من الحشوات منها الحلو ومنها الحادق, ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير خبز التورتيلا في البيت ولكن دون اتباع خطوات معقدة في تحضيره مثل العجن لفترة طويلة او استخدام الفرن في طهيه, لذلك خلال هذا المقال سنوضح طريقة تحضير خبز التورتيلا في البيت بسهولة دون استخدام خميرة او فرن بعجينة سائلة سهلة الفرد.

ما هي مكونات تحضير خبز التورتيلا

مكونات خبز التورتيلا سهلة وبسيطة وتتمثل في الاتي:-

3 كوب من الدقيق الابيض

كوب ماء دافئ.

معلقة من السكر صغيرة.

معلقة من الملح صغيرة.

ربع كوب من الزيت.

كيفية تحضير خبز التورتيلا بالعجينة السائلة

خبز التورتيلا من انواع الخبز المحببة لدي الجميع ولدي الاطفال خصوصًا ويتم استخدامه في تحضير وجبات للاطفال, ويمكن استخدامه في عمل الشاورما, ويتم تحضيره باتباع الخطوات التالية:-