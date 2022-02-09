طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وتبيض فوري للأماكن الغامقة بالجسم

طريقة عمل كريم الخميرة والنشا، لتبيض البشرة من أهم الوصفات الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن تتم خطوة تبييض البشرة تماما وتخليصها من أي أثر للتجاعيد أو التصبغات، ومن خلال استعمال مكونات بسيطة مع الخميرة من الممكن أن نحصل على أفضل تركيبة طبيعية تساعد في الحصول على أفضل كريم طبيعي من الخميرة يعمل على تجديد الجلد وإزالة أي بقع وتصبغات على البشرة، ومن خلال ما يأتي نوضح أهم مكونات خليط الخميرة، وخطوات التحضير للتركيبة وكيفية تطبيقها على البشرة.

مكونات طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود

من الممكن أن يتم التحضير لتلك التركيبة الطبيعية من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات لها القدرة على التحسين من لون البشرة والتخلص تماما من أي تواجد لأي علامات بلون داكن على البشرة، حيث تعد تركيبة الخميرة من بين أهم التركيبات التي لها دور في جعل البشرة خالية من أي عيوب أو قشور، أو تجاعيد فالخميرة مصدر هام من مصادر فيتامين ب، ومن خلال ما يلي توضيح للمكونات المميزة لكريم الخمير، من الممكن أن تتم خطوة الخلط للمكونات الآتية للحصول على أفضل تركيبة للوجه، ومن أهم مكونات الخليط ما يلي:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت اللوز.

القليل من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لتبيض البشرة

من الممكن أن يتم تحضير وصفة لخميرة لتبييض البشرة من خلال اتباع ما يأتي: