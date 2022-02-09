نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالكوريات.. الماسك الكوري للوجه يشد ويبيض 6 درجات وينعم البشرة في أسبوع واحد فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الماسك الكوري للوجه من الماسكات الرائعة حيث تتميز الكوريات بالبشرة الصافية والنقية، ويبحث الكثيرون عن وصفات كورية حيث يدخل في تكوينها مواد تفيد البشرة، وتعزز عمل الكولاجين الذي يعمل على تفتيح وترطيب البشرة، ومن خلال السطور التالية سوف نقوم بعرض عدة وصفات لعمل الماسك في المنزل.

الماسك الكوري للوجه

يمكنك عمل الماسك الكوري السحري في منزلك بأقل التكاليف، وبأسهل طريقة، ومكونات متوفرة تعطيك نتيجة مبهرة.

ماسك الشاي الاخضر الكوري الاصلي

يعد ماسك الشاي الأخضر مع طحين الأرز من المكونات المعتادة في الماسكات الكورية لتفتيح البشرة، ويمكن عملها بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقتين من مغلي الشاي الأخضر.

ملعقة من زيت جوز الهند.

الطريقة:

أولا في إناء ضعي طحين الأرز مع الشاي الأخضر، وقلبي جيداً.

بعد ذلك ضعي زيت جوز الهند.

ثم قلبي حتى تحصلي على قوام كريمي.

بعد ذلك ضعي منه على بشرتك.

ثم اتركيها تجف لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك قومي بفركها بحركات دائرية.

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

بعد ذلك كرري تلك الوصفة مرتين أسبوعياً.

ماسك تفتيح الوجه الكوري بالفراولة

الفراولة من المكونات التي تحتوي على عناصر تعمل على شد البشرة بسرعة، ويمكن تنفيذ ماسك التبيض السريع للوجه بالطريقة التالية:

المكونات:

عدد 5 من حبات الفراولة الناضجة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين من الزبادي الغير محلى.

الطريقة:

أولا قومي بهرس الفراولة جيداً.

بعد ذلك ضعي عصير الليمون مع التقليب.

ثم ضعي الزبادي، وامزجي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك ضعي على بشرتك كمية مناسبة من الخليط، ووزعيها بالتساوي.

ثم اتركيها من خمس إلى عشر دقائق.

بعد ذلك اغسلي وجهك بماء فاتر.

ماسك لتبييض الوجه من اول استعمال بجل الألوفيرا

يدخل جل الألوفيرا وطحين الأرز بطريقة بسيطة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من طحين الأرز.

وملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطريقة:

أولا ضعي طحين الأرز في إناء ومعه ماء الورد، وقلبي جيداً.

بعد ذلك ضعي جل الألوفيرا مع خليط الطحين.

ثم ضعي منه كمية مناسبة على وجهك بالتساوي.

بعد ذلك اتركيها تجف تماماً، وقومي بفركها برفق.

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

بعد ذلك كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

وفي ختام هذا المقال قد قمنا بعرض عدة وصفات لعمل الماسك الكوري للوجه، ويمكن عمل الماسك بعدة مكونات متوفرة في منزلك، ويعطيك نتيجة مبهرة في أسرع وقت، وقد قمنا بعرض وصفة ماسك الشاي الأخضر وطحين الأرز، وماسك الفراولة وعصير الليمون، وأيضاً ماسك جل الألوفيرا وطحين الأرز.