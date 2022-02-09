نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع وصفات طبيعية لتبييض الوجه من أول استعمال جربيها واحكمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتبييض البشرة، تبحث المرأة دائما على التألق والتميز، وهي تفضل دائماً الحصول على البشرة طبيعية خالية من البقع والبثور وخاصة بعد فترات الحمل والولادة، تتجنب الفتيات المستحضرات الكيميائية التي تعمل على تفتيح لون البشرة لأنها مكلفة ومضرة، وتلجأ الفتيات والسيدات إلى الوصفات الطبيعة، لذلك من خلال مقالنا هذا سنوفر إليكم أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة في تبييض البشرة بسرعة البرق.



وصفات طبيعية لتبييض الوجه والرقبة

مكونات وصفة النشا بالليمون

يستخدم الليمون كمقشر للجلد الميت ويعمل كمرطب للجلد كما يساعد على التخلص من الدهون الزائدة في الجلد ويتكون من التالي:



ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة تحضير وصفة النشا بالليمون

نخلط جميع المكونات في إناء نظيف حتى يتجانس الخليط ونحصل على خليط كريمي.

ننظف الوجه ويجفف ثم نضع الوصفة على الوجه لمدة ثلاثون دقيقة.



نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر وتكرر مرتين بالأسبوع.

وصفة الطماطم والحليب للتبييض



تساعد الطماطم على تفتيح البشرة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وتكون مكوناتها كالتالي:



ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم.

طريقة تحضير وصفة الطماطم والحليب

نخلط الحليب والطماطم جيداً.

نضيف إلى المكونات عصير الليمون.

نضع الوصفة على البشرة لمدة عشرين دقيقة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر مرتين بالأسبوع.

وصفة الالوفيرا لتبييض البشرة سريعاً



يحتوي جيل الألوفيرا على عدة فيتامينات ومضادات الأكسدة ويقضي على البكتيريا والميكروبات لذلك فهو علاج فعال في القضاء على الحبوب، وتتكون من التالي:



ملعقة كبيرة جيل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير وصفة الالوفيرا

نحضر إناء ثم نخلط العسل مع ماء الورد جيداً.

نضيف الألوفيرا إلى الخليط وتمزج المكونات حتى نحصل على خليط متجانس.

ن ترك الوصفة على الوجه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين بالأسبوع.

وصفة الزبادي والنشا للتبييض السريع

يمكنك الحصول على تبييض سريه وبشرة مشدودة على الدوام من خلال ماسك الزبادي والنشا، أحضري ملعقة كبيرة من الزبادي، ونصف ملعقة صغيرة من النشا، واخفقي المكونات وضعيها على بشرتك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم أغسل بشرتك، كرر استخدام الماسك بشكل يومي للحصول على نتائج مُرضية، وخلال أسبوع واحد من الاستخدام سوف تحصلي على بشرة مشدودة وناصعة البياض.

وكانت هذه أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة فى التبييض وخاصة الوجه والرقبة واليدين، ومع الاستخدام المتكرر سوف تلاحظون الفرق.