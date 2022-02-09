المكرونة البشاميل بالصوص الابيض بالطريقة المصرية على اصولها

المكرونة البشاميل من الوجبات الإيطالية المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار لمذاقها اللذيذ، وتعد المكرونة البشاميل من الوجبات الشهية التي يمكن عملها بأكثر من طريقة منها بالدجاج وتسمى النجرسكو أو عملها باللحمة المفرومة، وتعد مكوناتها بسيطة وسهلة ومتواجدة في كل مطبخ بسيط، لذا سنوضح طريقة تحضيرها بالتفصيل من خلال السطور القادمة، كما سنعرض عليكم المكونات بالمقادير المظبوطة حتى يتم عملها وتحضيرها بنجاح مائة بالمائة.

مكونات ومقادير المكرونة البشاميل:

بالأول بالسطور القادمة سنوضح مقادير المكرونة البشاميل لكل المكونات بها سواء الحشو أو صوص البشاميل، وإليكم المقادير بالتفصيل:

خمس مائة جرام من المكرونة القلم.

نصف كوب من الدقيق الأبيض للبشاميل.

كوبان كبار من الحليب.

ربع لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ثلاثة ملاعق سمن للبشاميل وللعصاج.

فلفل أسود، ملح، بهارات لحمة.

طريقة تحضير اللحمة المعصجة للمكرونة البشاميل:

قومي بفرم البصلة جيدا في الأول، ثم بعد ذلك قومي بتحضير المقلاة وضعي بها ملعقة كبيرة من السمن. الخطوة التالية قومي بوضع البصلة مع السمن على نار هادئة وقلبيهم حتى يتم تتبيل البصل. ضعي بعدها اللحمة المفرومة ثم ضعي الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة، ثم قلبيهم جيدا حتى يتم نضجها تماما. بعد أن تنضج أتركيها جانبا، لتحضير صوص البشاميل بالخطوة التالية.

خطوات تحضير صوص البشاميل الأبيض الناعم:

حضري إناء عميق ونضع بها ملعقتان من السمن، ونتركها على نار هادئة حتى تسيح. الخطوة التالية نضع الدقيق ونحركه حتى يتم التحمير جيدا. بعدها نضع الحليب ونقلب بسرعة حتى لا تتكتل ويبقى الصوص الأبيض ناعم بدون أي تكتلات. بعدها نضع على الصوص الملح والفلفل الأسود ومكعب صغير من الماجي، وتقلبهم جيدا، ونتركه جانبا لتحضير باقية المكونات.

بالخطوات طريقة تحضير المكرونة البشاميل بالصوص الأبيض: