نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها وانتي مغمضة .. تكات إعداد عجينة السمبوسك الهشة بعدة مكونات بسيطة من بيتك في المقال التالي
يبحث الكثير من الناس عن عجينة السمبوسك الهشة، وذلك لعدة أسباب أهمها هو أنها خفيفة على المعدة وطعمها جيد للغاية، وقد اشتهرت عجينة السمبوسك الهشة بسبب سرعة عملها، وسهولة مكوناتها، وقد عشقها الكثير من الأسر في جميع أنحاء الوطن العربي، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
تكات إعداد عجينة السمبوسك الهشة
هنالك العديد من الأسباب التي تجعل السمبوسك من الوجبات الشهية والخفيفة، ومن تلك الأسباب هو أنها تحضر من عجينة هشة ومقرمشة، ويمكن أن نضع داخل السمبوسك الكثير من الحشو مثل الخضار والدجاج والجبن واللحم، ولقد أشتهرت عجينة السمبوسك الهشة في شهر رمضان، وذلك لأنه أكثر شهر تنتشر فيه جميع أصناف الطعام، وفي النقاط التالية طريقة تحضير عجينة السمبوسك الهشة، والمكونات الخاصة بها:
مكونات عمل عجينة السمبوسك الهشة
أن تحضير عجينة السمبوسك الهشة يحتاج إلى مكونات تخص العجينة، والمكونات التي تخص الحشوة، ولكن هذا لا يعني أن المكونات كثيرة، وتري أحدى السيدات أن السبب الرئيسي في انتشار عجينة السمبوسك الهشة هي المكونات البسيطة العجينة، والتي تسهل الوقت والمجهود في تحضير شيء خفيف تعشقه الأسرة كلها، وتتمثل مكونات عمل عجينة السمبوسك الهشة في النقاط التالية:
- أربعة أكواب من الطحين.
- مئة غرام من الزبدة الذائبة. بيضة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الماء.
- مكوّنات الحشوة: كوب من جبن الموزاريلا.
- نصف كوب من البصل الأخضر المقطع.
- بصلة مقطعة.
- كوب من الذرة.
- أربع ملاعق صغيرة من الزبدة الطرية.
- أربعة أكواب من الزيت النباتي.
طريقة تحضير عجينة السمبوسك الهشة
تتمثل طريقة تحضير عجينة السمبوسك الهشة في النقاط التالية:
- وضع الزيت والطحين والملح والبيض في وعاء، ومن ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج مع العجن حتى تحصلي على عجينة صاحبة قوام متماسك.
- نعمل على تغطية الوعاء بقطعة من القماش، ونتركه في الجانب حتى تتحمر لمدة ساعة.
- اذيب الزبدة في وعاء على النار على درجة حرارة متوسطة، ومن ثم زيدي البصل مع التقليب حتى يذبل ذلك.
- نضيف الذرة والبصل الأخضر مع التحريك حتى تتداخل المكونات.
- نبعد الوعاء عن النار، ونتركه لمدة عشر دقائق.
- نضيف الجبن الموزاريلا والجبنة البيضاء إلى خليط بصل مع التقليب.
- نقوم بتسخين كمية من الزيت النباتي على درجة حرارة عالية، ومن ثم بقلي السمبوسك حتى تكتسب اللون الذهبي.
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