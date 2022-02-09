نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم من منزلك لتبييض البشرة 4 درجات في 3 أيام مع شد طبيعي للتجاعيد بدون ضرر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم من منزلك لتبييض البشرة 4 درجات في 3 أيام مع شد طبيعي للتجاعيد بدون ضرر، نقدم لكم اليوم أعزائي زوار موقع ثقفني طريقة إعداد كريم لبشرتك باستخدام عناصر طبيعية وبدون آثار جانبية أو تكاليف، حيث يعتمد فقط على الكوسة والتشا إلى جانب القليل من بذور الكتان. الغرض الأساسي من هذا الكريم هو تفتيح لون البشرة وتخفيف البقع والتصبغات، كما أنه يقوم بدور لا بأس به في إنتاج الكولاجين الطبيعي وبالتالي حماية البشرة من التجاعيد وتقليلها إلى أدنى درجة ممكنة. إليكي سيدتي أفضل كريم طبيعي مجرب لتفتيح لون البشرة وتقليل التجاعيد.

كريم طبيعي لتبييض وشد البشرة

المقادير المضبوطة المطلوب تجهيزها لإعداد أقوى كريم لتفتيح البشرة هي:

حبة كوسة. ماء. ملعقة كبيرة من نشا الذرة. ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

نأخذ حبة الكوسة ونقطعها إلى شرائح صغيرة الحجم ثم نضع شرائح الكوسا في إناء معدني مع إضافة الماء، ثم نضع الإناء على النار لمدة 10 دقائق حتى يتم طهي الكوسا وبعد طهي شرائح الكوسا جيداً، نضعها في الخلاط الكهربائي ليتم طحن الكوسا المسلوقة جيداً والآن حصلنا على خليط كوسة ناعم، بعد ذلك نقوم بتصفية خليط الكوسا باستعمال مصفاة ونضعه في إناء معدني، ثم نضف إليه النشا ونخلط جيداً حتى يصبح الخليط بدون تكتلات.

تفتيح لون البشرة وإزالة التجاعيد

في الخطوة التالية مباشرة نضع الخليط على نار خفيفة، مع تقليب الخليط باستمرار حتى نحصل على خليط كريمي وبعد ذلك نضع الكريم في وعاء ونتركه جانباً. في إناء نضف بذور الكتان والماء ونضعه على الموقد ليغلي لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نقوم بتصفية المزيج، لاستخراج الجل من البذور ثم نضفه إلى كريم الكوسا ونمزج جيداً حتى يتجانس الخليط، والآن حصلنا على كريم ليلي مضاد للشيخوخة ثم نحتفظ به في جرة زجاجية،

بعد ذلك احتفظي به في الثلاجة أو في مكان بارد حيث يمكنك الاحتفاظ بهذا الكريم لمدة أسبوعين. ضعي هذا الكريم على بشرتك قبل النوم ضعي هذا الكريم الليلي على بشرة وجهك ورقبتك، ثم دلكي بشرتك بهذا الكريم لمدة دقيقة وبعد ذلك اتركي الكريم على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وستحصلين على نتيجة جيدة من أول إستخدام، ستحصلين على بشرة صافية ومشدودة وبتكرار هذه الوصفة تختفي التجاعيد من بشرتك، كرر هذا الكريم كل يوم قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.