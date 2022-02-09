حضري كرياتنن الغلابه..بذور الكتان لفرد الشعر الخشن الهايش المجعد هيكون زي الحرير في نص ساعه

بذور الكتان لفرد الشعر الخشن الهايش المجعد، يعتبر الشعر الناعم المفرود من أجمل أنواع الشعر ويجعل المرأة تظهر بمظهر جميل وجذاب، ومن أجل ذلك تريد كل امرأة أن يكون شعرها ناعماً طويلاً وليس مجعد وخشن، وهناك عدد كبير من النساء يعانون من الشعر الخشن ويريدون التوصل إلى حلول من أجل حل هذه المشكلة بعيداً عن استخدام أدوات فرد الشعر وتنعيمه، وسوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن فرد الشعر الخشن وتنعيمه باستخدام بذور الكتان.

بذور الكتان لفرد الشعر الخشن الهايش

يمكن استخدام بذور الكتان من أجل فرد الشعر الخشن وتنعيمه وجعله يظهر بشكل حيوي وجميل، ولكي يتم استخدام بذور الكتان يجب اتباع الخطوات التالية:

قبل استخدام الوصفة يجب غسل الشعر الخشن وتنظيفه جيداً باستخدام الشامبو وتركه حتى يجف تماماً.

وتنظيفه جيداً باستخدام الشامبو وتركه حتى يجف تماماً. بعد ذلك نقوم بإحضار إناء ونضيف فيه ربع كوب من بذور الكتان مع لتر من الماء ونضعهم على النار.

نقوم بتقليب المزيج بشكل جيد لعدة دقائق حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك نقوم بتهدئة النار ويترك الإناء لمدة 40 دقيقة على نار هادئة مع التقليب المستمر كل فترة.

نقوم بعدها بإطفاء النار ونترك المزيج حتى يبرد تماماً وبعدها نقوم بتصفيته بواسطة منشفة مطبخ.

يمكن في هذه المرحلة وضع نصف ملعقة من أي زيت شعر تقومين باستخدامه ويمكن الاستغناء عن ذلك أيضاً حسب الرغبة.

بعد ذلك يتم سكب الجل داخل علبة محكمة الغلق، ويتم استخدام الجل عن طريق أخذ جزء منه وتطبيقه على الشعر بدايةً من الجذور حتى الأطراف، وبعدها نقوم بتقسيم الشعر عدة أجزاء وتمشيط الشعر لكي يتغلغل الجل في كل أجزاء الشعر.