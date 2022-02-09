هتقشري الثوم بسرعه الصاروخ..فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعه وأنسي مجهود تقشير الثوم

فكرة عبقريه لتقشير الثوم بسرعه، إن تقشير الثوم فهو ليس بالمهمة الصعبة ،لكنه حتما مزعج بالنسبة لأغلب ربات المنزل، فهو يترك رائحته الغير محببة في اليد لفترة طويلة حتى بعد غسل اليدين بالماء والصابون،تقشير الثوم يأخذ الكثير من الوقت وقد يقوم بتأخير طبخك،لذا من الأسهل تقشيره والاحتفاظ به في البراد واستخدامه وقت إعداد الطعام،هناك طرق عديدة وسهلة لتقشير الثوم.

فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعه

قد تعانى الكثير من السيدات من مشكلة تقشير الثوم والآن سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لتقشير الثوم بسرعه

مكونات تقشير الثوم

رأس من الثوم.

سكين.

طريقة تحضير وصفه تقشير الثوم

نقوم بفصل فصوص الثوم عن الرأس ثم اقطعي نهاية الفصوص من الجانبين .

ثم نقوم الثوم على الطاولة ثم نقوم بتوجيه الجانب المسطح لأعلى ،ثم ضعي يديك على الجانب بالسكين المسطح من العرض ، واضربي الثوم بالسكين بقوه ، أو ضعي جانب السكين المسطح علي فص الثوم.

ثم نقوم بوضع اليد على الجانب العلوي المسطح،ثم نقوم بالضغط علي فص الثوم إذ سيتكسر الفص ويهرس ،وكلما كانت قوتك اعلي استطعت أن تقشري الفص بسرعة.

تستطيع تقشير رأس بالكامل خلال 10 دقائق.

طريقة اخري لتقشير الثوم

رأس من الثوم.

علبة مغلقة.

طريقة تقشير الثوم في البيت بسهوله

نأتي بعلبة مغلقة،افتحيها ونقوم بوضع فيها فصوص الثوم ثم اغلقيها .

ثم نقوم بمسك العلبة بكلتا يديك ورجيها بشدة لعدة دقائق.

ثم نقوم بفتح العلبة ستلاحظين أن فصوص الثوم تقشرت جيداً وبأقل قدر من الكدمات .

وبأقل قدر من الكدمات . يجب الانتباه إلى أن فصوص الثوم الصغيرة تحتاج إلي تقشير إضافي وقدر أكبر من الرج.

تقشير الثوم بالميكروويف

رأس من الثوم.

فرن الميكروويف.

طريقة تقشير الثوم بالميكروويف

نقوم بوضع فصوص الثوم في الميكروويف لمدة 20 ثانيه فقط ،إذ ستتبخر حرارة الميكروويف بعض الماء الموجود في الثوم ، وهذا ما يسهل انزلاقها.

نقوم بإخراج فصوص الثوم من الميكروويف ونتركها تبرد قليلاً حتى لا تحترق يديك .

ثم نقوم بمسك فص الثوم من الطرف العريض ثم نقوم بالضغط وسيخرج الثوم منزلقا بسهولة.

تقشير الثوم بالماء المغلي

رأس من الثوم.

2 كوب من الماء المغلي.

طريقة تقشير الثوم بالماء المغلي