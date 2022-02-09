خطوات عمل الكبة المقلية على أصولها مقرمشة وذهبية من الخارج ومثل المطاعم تماما

الكبة يتم تقديمها في المطاعم أو قد يتم بيعها بصحون خاصة للذي يريد أن يأكلها في المنزل وهي تعد من أكثر الأكلات التي يتم طلبها وأكثرها شهرة ولذة وتعد في المناسبات أيضا كالسفرة الرمضانية والشرقية، وهي منها مشوية ومحشوة باللحمة والشطة وكذلك بعض الفواكه، ويفضلها الإنسان صغير كان أو كبير، ومن الناس يفضل تناولها مشوية بالفرن ومهم م يفضل أكلها مشوية على الفحم وتعد على الفحم ألذ بكثير، في هذا المقال سوف تكو قادر على عمل الكبة في المنزل بطريقة سهلة وموفرة للمال وكذلك أكثر أمانا من الخارج لذا تابع السطور الأتية بعناية.

طريقة عمل الكبة في البيت

مكونات الكبة:

ملعقة فلفل أسود وتكون بحجم صغير.

مقدار كيلو من اللحمة الحمراء المفرومة.

ملعقة من الملح صغيرة الحجم.

ثمرة من البصل المتوسط الحجم المفرومة.

ملعقة قرفة بحجم صغير.

كمية من البرغل الناعم بمقدار كيلو غرام

نصف ملعقة كمون صغيرة الحجم.

مقدار ملعقة من الزنجبيل الصغيرة في الحجم.

خطوات تحضير الكبة