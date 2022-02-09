ب 3 مكونات فقط هقولك على أسرار عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات والشوكولاته زي المصانع مش هتشريها من برة تانى

عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات والشوكولاته، تعد الحلاوة الطحينية بالمكسرات من أفضل أنواع الحلاوة الطحينية حيث أن المكسرات باختلاف أنواعها تساهم في اختلاف مذاق الحلاوة الطحينية إلى الأفضل، وهناك العديد من أنواع الحلاوة الطحينية بالمكسرات في المحلات التجارية ولكن يكون سعرها عالي بعض الشيء بسبب إضافة المكسرات لها، ولا يستطيع البعض شرائها بسبب ذلك، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيفية تحضيرها في المنزل.

عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات والشوكولاته

هناك بعض المكونات التي يجب تحضيرها من أجل تجهيز الحلاوة الطحينية بالمكسرات وبعدها يتم اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات

كوبين من الحليب البودرة.

وكوبين من الطحينه

كوبين من السكر البودرة.

زبيب أو جوز هند أو سمسم أو أي نوع مكسرات آخر حسب الرغبة.

طريقة تحضير الحلاوة الطحنية

في إناء يتم وضع السكر البودرة والحليب البودرة ونخلطهم جيداً، وبعدها يتم وضع الطحينه بالتدريج إلى المكونات الأخرى ومزجها جيداً حتى تصبح العجينة متماسكة عند الضغط عليها باليد.

وفي علبة من البلاستيك يتم وضع أي نوع مكسرات تفضلونها في القاع ويتم وضع الخليط على المكسرات والضغط عليه جيداً لكي يكون الخليط متساوي ومتماسك.

يتم إدخال الخليط في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى يتماسك، وبعدها يتم قلب العلبة وتصبح جاهزة للتقديم.

الحلاوة الطحينية بالشوكولاته بالفستق

لتجهيز الحلاوة الطحينية بالمكسرات والشوكولاته يتم اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل الحلاوة الطحنية بالشوكولاتة

كوبين من الحليب البودرة.

وكوبين من الطحينه.

كوبين من السكر البودرة.

ملعقتين من الكاكاو.

فستق مجروش.

طريقة تحضير الحلاوة الطحنية بالشوكولاته