أسرار المصانع…هعلمك ازاى تعملي البطاطس الشيبسي المقرمشة بدون ما تشرب زيت نهائياً بأكثر من طعم مقرمشه ولذيذة

البطاطس الشيبسي المقرمشة بدون ما تشرب زيت، الكثير لا يمكنهم التخلي عن تناول البطاطس الشيبسي بسبب طعمها اللذيذ والنكهات التي يتم صنعها منه، بجانب قرمشتها وصغر حجم شرائحها، بجانب كل تلك الأسباب في حب تناولها البطاطس الشيبسي التي يتم شرائها تحتوي على مواد حافظة كما أنها يتم قليها في الزيت وتلك الأسباب تعرضنا للكثير من الأضرار، لما لا تقومي بتحضير البطاطس الشيبسي في المنزل بدون ضرر المواد الحافظة أو المقليات وبأقل كمية لديك من البطاطس.

البطاطس الشيبسي المقرمشة بدون ما تشرب زيت

قومي بإحضار حبة بطاطس وقشريها وضعيها في الماء، نظفيها جيدًا.

باستخدام آلة الشيبسي قومي بتقطيع حبة البطاطس على شكل شرائح صغيرة.

ضعي الشرائح في الماء حتى يتم تنظيفها.

قومي بتغيير ماء حتى يصبح الماء نظيف بدون أي لون له.

أتركي شرائح الشيبسي في المصفاة حتى يتخلص من المياه التي تحتوي عليها بالكامل.

في صينية مناسبة الحجم قومي بوضع شرائح الشيبسي بجانب بعضها، لا تضعي أحد الشرائح على الأخر.

قومي برش القليل من الملح ويمكنك إضافة أي طعم ترغب فيه بخلاف الملح.

ضعي شرائح الشيبسي في الميكروويف لمدة 5 دقائق.

إذا لاحظتي أن شرائح بطاطس الشيبسي ما زالت لم تتماسك بالكامل قومي بقلبها على الجهة الأخري وضعيها مرة ثانية في المكرويف مدة 3 دقائق.

ما زالت لم تتماسك بالكامل قومي بقلبها على الجهة الأخري وضعيها مرة ثانية في المكرويف مدة 3 دقائق. أخرجي شرائح الشيبسي واستمتعي بالطعم اللذيذ لها بجانب أي نوع صوص تفضلينه.

طريقة بطاطس الشيبسي بالدجاج

سوف نقدم لكم طريقة عمل بطاطس الشيبسي بطعم الفراخ في البيت

مكونات عمل بطاطس الشيبسي بالدجاج

مرقة دجاج بودر.

ملح.

ثوم بودر.

بصل بودر.

حبة بطاطس.

طريقة تحضير بطاطس الشيبسي بالدجاج