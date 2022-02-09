بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة....ب كوب واحد من الدقيق هعلمك أزاي تعملي الطاسة

طريقة عمل بسكويت الطاسة، تود كل سيدة منزل أن نحصل على أشهى المأكولات التي تتناسب مع حالات الطقس الباردة في هذه الأوقات فيكون بسكويت الطاسة من أفضل أنواع البسكويت التي يمكن تحضيرها في بضع دقائق قليلة دون أي تكاليف ونتيجته مظبوطه وفيما يلي نتعرف على كيفية تحضير بسكويت الطاسة بمكونات اقتصادية.

طريقة عمل بسكويت الطاسة في المنزل

قد تبحث الكثير من السيدات على طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة اقتصادية والان من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الطاسة في البيت

مكونات عمل بسكويت الطاسه

كوب دقيق أبيض.

بيضتين.

رشه من الملح.

ملعقة قشر ليمون.

نصف ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

طريقة تحضير بسكويت الطاسه

نضع البيض داخل الخلاط ليتم خلقه بشدة ونضيف إليه السكر وقشر الليمون حتى يمتزجون بإحكام.

نضيف الدقيق إليهم برفق مع كمية البيكنج بودر لتنجح عجينة البسكويت.

ونقلبهم جيداً لبضع دقائق في نفس اتجاه التقليب لمنع حدوث فراغات في العجينة.

ننقل العجينة داخل أكياس مخصصة لتشكيل قطع البسكويت، ونقوم بتسخين الطاسة على نار متوسطة .

ونقوم بدهن جميع جوانبها بالزيت ثم نقلل النار حتى تصبح هادئة تماماً.

ونضع قطع البسكويت داخل الطاسة مع ترك مسافات بين كل قطعة حتى لا يلتصق بعضه البعض .

مع ترك مسافات بين كل قطعة حتى لا يلتصق بعضه البعض . ويتم تقليب جوانبه كل فترة حتى يطهى بالكامل.

وبعد أن يحصل على اللون الذهبي يتم وضعه في أطباق تقديم وتناولها بمفرده أو مع كوب من الشاي الساخن للتدفئة.

طريقة عمل بسكويت ب ٣ مكونات فقط

تعد تلك الطريقة أسهل الطرق على الإطلاق في عمل بسكويت الشاي في الطاسه فهي بمكونات بسيطة جدًا

مقادير عمل البسكويت الاقتصادي

نصف كيلو من الدقيق.

كوب زبدة أو زيت.

نصف كوب من السكر الناعم.

طريقة تحضير البسكويت الاقتصادي