سر تحضير الشاورما بالخبز العربى مثل المحلات بطريقة بسيطة

تعتبر شاورما الدجاج بالخبز العربى أكثر الوجبات سهولة فى التحضير ومن الممكن تقديمها على العشاء أو الغداء وغير أنها لذيذة ومفضلة لدى الكثيرين وتفضل ربات البيوت صنعها فى المنزل بطريقة أكثر أماناً على الأطفال لذلك نقدم لكم فى هذا المقال طريقة تحضير شاورما الدجاج خطوة بخطوة وبأقل التكاليف إليكم الوصفة.

طريقة تحضير شاورما الدجاج

مكونات الوصفة:

نصف كيلو غرام من صدور الدجاج.

كأس من لبن الزبادى.

ربع كأس من عصير الليمون.

ملعقة من الثوم البودرة “ملعقة صغيرة الحجم”.

ملعقة من بودرة البصل “ملعقة صغيرة الحجم”.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغير الحجم من البهارات “المشكلة”.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح “حسب الرغبة”.

ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الاسود “حسب الرغبة”.

ملعقتان من الزيت النباتى.

للتقديم:

بطاطس ونقوم بقليها”حسب الرغبة”.

اربع ملاعق من القومية “ملاعق كبيرة الحجم”.

خمسة أرغفة من الخبز العربى.

طريقة التحضير