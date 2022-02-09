نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بسكويت بسكريم من المنزل احلي من الجاهز بكل سهولة ناعم و هش ومقرمش في المقال التالي
بسكويت بسكريم هذا النوع من البسكويت المميز عند عدد كبير جداً من الأشخاص وبالأخص الأطفال والشباب وهذا بسبب حلاوة طعمها مميز جدًا عن الأنواع الأخرى، ولذلك يقوم العديد منا بشراء كمية كبيرة منه كل يوم، ولذلك سنقدم لكم أسرار تحضير بسكويت بسكريم من المنزل وطريقة تحضيره بالخطوات بطعم أحلى وأطعم من الجاهز، كما أن بسكويت بسكريم اقتصادي جداً وغير مكلف وطريقة تحضيره بسيطة وغير معقدة.
مقادير بسكويت بسكريم
يعد بسكويت بسكريم من أكثر أنواع البسكويت الجاهز الذي أحبه كل من تذوقه، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضيره من المنزل، مكوناته هي:
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- نصف كوب زيت
- 5 معالق كبيرة من السكر الناعم.
- نصف كوب زبدة طرية.
- ملعقة كبيرة كاكاو.
- بيضة.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- باكيت من الفانيليا.
- ربع كوب من النوتيلا.
- ملعقة كبيرة من الحليب.
- رشة ملح
- ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة تحضير بسكويت بسكريم
سنقدم لكم اسهل طريقة لعمل بسكويت بسكريم من المنزل بخطوات بسيطة، الطريقة هي:
- نأتي بوعاء عميق وكبير ونقوم بوضع البيضة و الفانيليا و السكر و الزيت.
- نقلب كافة هذه المكونات جيدًا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يصبح لون الخليط فاتح و يصبح القوام كريمي.
- بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق لكى يصبح قوام البسكويت هش.
- في وعاء نخلط الدقيق مع النشا و رشة الملح والبيكنج بودر.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق على خليط البيض بالسكر مع التقليب المستمر.
- ثم نبدأ بعجن البسكويت باليد حتى تحصلين على قوام عجينة ناعمة و طرية وسر أنها أصبحت جاهزة هو عدم التصاقها في اليد.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم عجينة بسكويت البسكريم إلي نصفين ونضيف على نصف منهم ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام وملعقة من الحليب ونقلبه مع العجينة حتى يمتزجا.
- نقوم بأخذ جزء قطعة صغيرة من العجينة ونقوم بتشكيلها على شكل كورة صغيرة ثم نقوم بوضع القليل من النوتيلا ونغلق البسكويت.
- ثم نقوم بالضعط عليها حتى ضغطه بسيطة حتى تصبح مسطحة.
- نكرر هذه الخطوات حتى ننهي كافة الكمية.
- نأتي بصينة و نقوم بتوزيع القليل من الزبدة داخل الصينية ثم نقوم برص قطع بسكويت بسكريم.
- ندخل الصينية في الفرن على الرف الشبكة على درجة حرارة 180 درجة حتى يتم تسويتة لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها للطعام بالصحة والهنا.
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