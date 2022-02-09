طريقة جديدة لعمل بلح الشام المقرمش واللذيذ في البيت

بلح الشام يعد من الحلويات المقرمشة التى يعشقها الكثير من الأشخاص، ويعد بلح الشام من أنواع الحلى السهلة في التحضير واللذيذة، ‏حيث لا تأخذ وقت ولا مجهود طويل في تحضيره وكما أن مكونات متوفرة في كل بيت، وكما يمكن تقديم بلح الشام في جميع المناسبات أو في الأعياد ‏أو في المناسبات العائلية، وحيث أن بلح الشام يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تعطي الجسم الطاقة والحيوية والنشاط، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل خطوة بخطوة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض .

كمية من الزيت النباتي للقلي .

كوب من الماء .

عدد ست حبات من البيض .

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة .

عدد ثماني ملاعق كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي .

مكونات الشربات :

أثنين كوب من السكر .

كوب من الماء .

ملعقة كبيرة من عصير الليمون .

طريقة التحضير :