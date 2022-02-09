نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير الدقيقة أعملي الجاتوه الهش الخفيف في المنزل بطريقة ناجحة واقتصادية ألذ وأحلي من الجاهز في المقال التالي
عمر شويل - جدة بالمقادير الدقيقة أعملي الجاتوه الهش الخفيف في المنزل بطريقة ناجحة واقتصادية ألذ وأحلي من الجاهز - ثقفني
الجاتوه من اجمل الحلويات التي تشتهر بشكل كبير، والتي تعتبر هي أساس أي مناسبة سعيدة فلابد أن يقدم قطع الجاتوه لجميع الضيوف، ولذلك يبحث الكثير عن خطوات عمل الجاتوة بخطوات بسيطة محددة حتى تتمكن كل أم من تجهيزه في المنزل في اي وقت وذلك يكون بهدف التوفير أو ضمان جودة مكونات الجاتوه بالشكل المطلوب، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الجاتوه بكل سهولة في المنزل.
طريقة عمل الجاتوه اللذيذ في المنزل
حتى يصبح الجاتوه مثل شكل وطعم المحلات وافضل لابد أن يصبح الجاتوه هش وخفيف، وهذا ما سوف نعرضه لكم الان وطريقة تحضيره كالآتي:
مكونات
- كوب ونصف كبير من الدقيق الأبيض المنخول.
- اربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاث ملاعق من الزبدة بحرارة الغرفة.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح.
- نصف كوب من اللبن الدافيء.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب من الشربات.
- كوب من كريمة الحلويات المخلوطة بكريم الشانتيه.
- فواكه مختلفة مقطعة.
طريقة التحضير
- احضري طبقين ثم قومي بفصل كلًا من بياض البيض وصفار البيض كل منهما في طبق.
- احضري وعاء غويط واضيفي الصفار في البداية مع إضافة نصف كوب من السكر البودرة، واضيفي الفانيليا.
- اخلطي بالمضرب الكهربائي هذا الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات، أضيفي إلى المحتويات الدقيق المخلوط مع البيكنج باودر، والنشا، ثم أعيد الخلط جيدًا بشكل كامل حتى أن تصبح عجينة.
- أما عن طبق بياض البيض أضيفي إليه رشة الملح مع نصف كوب السكر الآخر.
- ثم قومي بالخفق جيدًا.
- بعد الانتهاء، أضيفي خليط البياض الى الصفار واخلطي المكونات مع بعضهم البعض حتى تتكون عجينة الكيكة المميزة الخفيفة.
- احضري صينية مناسبة من حيث الحجم والارتفاع.
- ضعي بها ورق زبدة.
- صبي فيها خليط الكيكة.
- ادخليها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة واتركيه نصف ساعة حتى ترتفع وتنضج ويصبح لونها ذهبي واضح.
- قسمي الكيكة الى نصفين بعد أن تبرد.
- اسقيها بالشربات الخفيف ثم أضيفي في المنتصف الكريمة ومن الوجه أيضًا.
- قومي بتقطيعها الى مستطيلات.
- زيني الجاتوه بعد وضع الكريمة بالفواكه بالشكل المناسب.
- ادخليها الثلاجة لكي تتماسك، وتقدم بعد ذلك بالشكل النهائي.
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