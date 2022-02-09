طريقة اختيار ازياء البدينات المحجبات وأظهري بأشيك وأروع إطلالة 2022

طريقة اختيار ازياء البدينات ، تظن المرأة صاحبة الوزن الزائد، أنها لن تستطيع الاستمتاع بارتداء الملابس الشتاء الأنيقة، لذا تحرص دومًا على اختيار الملابس الغامقة فقط، حتى تخفي الوزن الزائد في محيط الوركين، والبطن والأرداف، ولكن هل تعلمي سيدتي أنه يمكنك الظهور بالإطلالة الرائعة المميزة في فصل الشتاء، إذا تعرفت على طريقة اختيار أزياء الشتاء للبدينات، لأننا سنقدم لكِ كل الخطوات التي ستضيف لكِ جمالًا للظهور بإطلالة ولا أروع من كل شيء.

طريقة اختيار ازياء البدينات

نعلم جيدًا ان كل امرأة بدينة تقع في حيرة كبيرة عند اختيار إطلالتها في كل مرة تخرج فيها من المنزل، حتى أنها تبحث عن طريقة مكياج تبرز فيها عظام وجنتيها والتي يمكن الوصول لها باستخدام الكونسيلر حتى يبدو شكل وجهها ناعم وأنحف.

واليوم سنقدم لكِ سيدتي أفضل طرق لاختيار أزياء الشتاء للبدينات تساعدك في جعل اطلالتك أروع بإضافة بعض الأمور البسيطة، والتي ستتم بإتباع بعض النصائح:-

اختاري الملابس المخططة العمودية التي تساعد في جعل مظهرك يبدو أنحف.

ارتدي البنطلونات الواسعة من الساق، لأنها أحدث صيحات الموضة، وأيضًا تساعد في عدم ظهور شكل الساق، وتساهم في جعل الوركين تبدو أنحف.

يمكنك استخدام الحزام على الخصر لأنه سيساعد في أن تظهري بشكل ضعيف، ويفضل استخدام الحزام الرفيع وليس السميك.

ارتدي الحجاب عند العنق أو اتركي طرق منسدل على كتفيك، حتى تتمكني من ابراز وجهك.

لا تظني أنه عندما ترتدي ملابس شتوية ضيقة ستساعدك في جعلك تبدين أنحف، لأن هذا اعتقاد خاطئ تمامًا، ولكن ارتدي الملابس الواسعة التي لا تبرز مفاتن جسمك بالتفصيل، ولكن احرصي أيضًا ألا تكون واسعة زيادة عن اللزوم

لا تختاري الملابس التي تحتوي على ياقة مدورة، ولا ذات الأقواس الكبيرة، اختاري الأقواس الصغيرة بدلًا منها.

ابتعدي عن استخدام الأقمشة السميكة، أو ذات الكتلة أو الناعمة بزيادة قدر الإمكان، ويفضل استخدام الأقمشة الحريرية الخفيفة، والكريب، والشيفون.

ملابس للسمينات تخفي عيوب الجسم محجبات

إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة رائعة وعصرية تتناسب للمرأة البدينة، وتخفي عيوب الجسم، وأيضًا تتناسب مع الحجاب، تعرفي معنا على تنسيقات ملابس أنيقة مثالية ستظهر بإطلالة رائعة:-

التنسيق الأول

ارتدي كنزة مصنوعة من الصوف بطول مناسب.

ثم ارتدي بنطلون واسع باللون الأبيض للحصول على إطلالة شتوية أنيقة.

يمكنك اختيار كنزة باللون الأزرق مع بنطلون جينز مع ارتداء حزام على الخصر باللون، مع حذاء رياضي لجعل الإطلالة عصرية.

التنسيق الثاني

يمكنك إضافة شكل عصري بارتداء كنزة صوفية قصيرة على قميص باللون الأبيض طويل.

هذا بالإضافة لارتداء بنطلون جينز باللون الأبيض مع حقيبة ظهر سوداء، وحذاء رياضي أبيض في رمادي أو أبيض سادة.

التنسيق الثالث