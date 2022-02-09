نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية وهشة أعملي الكرواسون بالجبنة في المنزل وأسرار نجاحه ولونه الذهبي زي الجاهز في المقال التالي
دائمًا ما تحتار الأمهات عند اختيار وجبة الإفطار حتى تكون خفيفة ومناسبة لأبنائها، ومن أهم الأكلات التي أصبحت من أكثر ما يتم طلبه هي المخبوزات بأنواعها المختلفة، ومن أهم هذه الأنواع الكرواسون اللذيذ الذي يتم شرائها باستمرار سواء كانت محشية أو سادة، ويمكنكم الان القيام بعمل الكرواسون فى المنزل بكل سهولة بخطوات، وذلك توفيرًا من شرائه بشكل دائم، وضمان جودة مكونات بالشكل الأمن على الصحة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير.
طريقة عمل الكرواسون بالجبنة بكل سهولة في المنزل
هناك الكثير من انواع الكرواسون فيمكن تجهيزه محشي بالشيكولاته، أو محشي بالمربى أو الجبنة، وكل منهم اه طعم مميز وجميل، والان سوف نتعرف على طريقة عمله بالجبنة وهي كالآتي:
مكونات عمل الكرواسون بالجبنة
- كوبين ونصف من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من اللبن البودرة.
- كوب واحد من المياه الدافيء.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثلاث ملاعق من السكر الناعم.
- ملعقتين كبار من الزبدة.
- بيضة واحدة.
- كوب من الجبن الرومي المبشور.
طريقة التحضير
- احضري وعاء كبير مناسب العجن.
- انخلي بداخله الدقيق، ثم أضيفي الملح، والسكر، والخميرة الفورية.
- قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض.
- قومي بإضافة البيضة إلى المكونات، ثم قومي بالعجن جيدًا والخلط.
- أضيفي بعد ذلك المياه بشكل تدريجي وقومي بالعجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة ناعمة.
- اتركي العجين حتى يتخمر تمامًا لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.
- بعد الانتهاء قومي بتقطيع العجين الى كرات صغيرة.
- افردي على أي سطح صلب الكرات على شكل مثلث.
- قومي بحشو قاعدة المثلث بالجنة، ثم قومي بلفها هاى يعطي في النهاية شكل الكرواسون.
- استمري في عمل كل القطع التي قد تم تجهيزها بهذا الشكل.
- احضري صينية مناسبة أو صاج كبير.
- ادهني الصينية بالسمن.
- رصي قطع الكرواسون على الصينية، ادخلي الصينية الفرن، وقومي بضبط الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركيها في الفرن حتى يتغير لون وجهها إلى اللون الذهبي.
- ادهني وجه العجين بعد خروجها من الفرن بالزبدة.
- وهكذا يمكن تناوله ساخنًا في أي وقت.
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