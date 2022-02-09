بعجينة قطنية وهشة أعملي الكرواسون بالجبنة في المنزل وأسرار نجاحه ولونه الذهبي زي الجاهز

دائمًا ما تحتار الأمهات عند اختيار وجبة الإفطار حتى تكون خفيفة ومناسبة لأبنائها، ومن أهم الأكلات التي أصبحت من أكثر ما يتم طلبه هي المخبوزات بأنواعها المختلفة، ومن أهم هذه الأنواع الكرواسون اللذيذ الذي يتم شرائها باستمرار سواء كانت محشية أو سادة، ويمكنكم الان القيام بعمل الكرواسون فى المنزل بكل سهولة بخطوات، وذلك توفيرًا من شرائه بشكل دائم، وضمان جودة مكونات بالشكل الأمن على الصحة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير.

طريقة عمل الكرواسون بالجبنة بكل سهولة في المنزل

هناك الكثير من انواع الكرواسون فيمكن تجهيزه محشي بالشيكولاته، أو محشي بالمربى أو الجبنة، وكل منهم اه طعم مميز وجميل، والان سوف نتعرف على طريقة عمله بالجبنة وهي كالآتي:

مكونات عمل الكرواسون بالجبنة

كوبين ونصف من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من اللبن البودرة.

كوب واحد من المياه الدافيء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق من السكر الناعم.

ملعقتين كبار من الزبدة.

بيضة واحدة.

كوب من الجبن الرومي المبشور.

طريقة التحضير