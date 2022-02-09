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عمر شويل - جدة بالمقادير أعملي الفطير المشلتت على أصوله بطريقة الفلاحين بطعم مورق وطري زي فطير المحلات - ثقفني
الفطير المشلتت من الاكلات المحببة والمميزة لدى جميع المصريين، وهو واحد من أهم الأكلات الريفية التي اشتهر بها الريف المصري، والذي يقوم بتقديمه بشكل احترافي مميز، ويعتبر الفطير المشلتت هو أهم الأكلات التي يتم تناولها في وجبه الإفطار أو العشاء ايضًا بجانب العديد من الاطباق الأخرى مثل العسل الاسود او الجبنة أو القشطة، والان سوف نعرض لكم كيفية عمل الفطير المشلتت الفلاحي بشكل تفصيلي.
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بنفس طعم الفلاحي
خطوات بسيطة ويمكنكي تحضير ألذ فطير مشلتت بنفس طعم الفلاحي الأصلي بكل سهولة وخطوات تحضيره كالآتي:
مكونات عمل الفطير المشلتت
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- كوب من المياه الدافيء حسب الكمية المطلوبة.
- رشة ملح.
- رشة سكر.
- كوب من السمن الذائبة.
طريقة التحضير
- احضري وعاء كبير.
- انخلي الدقيق بداخله.
- أضيفي إليه رشة الملح، مع رشة السكر.
- اخلطي المكونات بيدك جيدًا حتى تتجانس.
- أضيفي إليه الماء بشكل تدريجي حتى الحصول على عجينة متماسكة وطريه.
- اتركي العجينة حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.
- قومي بفرد العجينة على سطح صلب مرشوش بالدقيق.
- افردي العجينة بالنسبة جيدّا حتى تصبح كبيرة وشفافة.
- امسحي كل العجينة المفرودة بالسمن.
- قومي بتطبيق العجينة على بعض وفي كل طبقة امسحي بالسمن.
- استمري حتى تضمي كل العجينة طبقات، وتصبح مثل الكورة.
- اتركيها ترتاح مرة أخرى حتى تصبح مورقة.
- احضري صينية مناسبة الحجم.
- امسحي بها بالسمن.
- ضعي فيها الكرة التي تم لمها من عجينة الفطير.
- قومي بفرد الكرة بشكل كامل حتى تأخذ شكل الصينية.
- ادخل الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية في الرف الاوسط.
- اتركي الفطيرة حتى تتحمر من أسفل.
- اخرجي الفطيرة ادهنيها بالسمن من الوجه.
- ادخليها مرة أخرى ولكن تحت الشواية.
- اتركيها حتى تحصلي على اللون الذهبي لها من الوجه وتصبح مقرمشة من أعلى.
- يمكنك إخراجها الان، وحسب الرغبة اذا كنتي تريدينها طريه قومي بلفها بورق بلاستك لمدة خمس دقائق، أما اذا كنتي ترغبين بها مقرمشة من الوجه، فيمكنك تناولها الان وتقديمها مع الأطراف المميزة التي تم جانبها والف هنا وشفا.
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