بالمقادير أعملي الفطير المشلتت على أصوله بطريقة الفلاحين بطعم مورق وطري زي فطير المحلات

الفطير المشلتت من الاكلات المحببة والمميزة لدى جميع المصريين، وهو واحد من أهم الأكلات الريفية التي اشتهر بها الريف المصري، والذي يقوم بتقديمه بشكل احترافي مميز، ويعتبر الفطير المشلتت هو أهم الأكلات التي يتم تناولها في وجبه الإفطار أو العشاء ايضًا بجانب العديد من الاطباق الأخرى مثل العسل الاسود او الجبنة أو القشطة، والان سوف نعرض لكم كيفية عمل الفطير المشلتت الفلاحي بشكل تفصيلي.

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بنفس طعم الفلاحي

خطوات بسيطة ويمكنكي تحضير ألذ فطير مشلتت بنفس طعم الفلاحي الأصلي بكل سهولة وخطوات تحضيره كالآتي:

مكونات عمل الفطير المشلتت

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من المياه الدافيء حسب الكمية المطلوبة.

رشة ملح.

رشة سكر.

كوب من السمن الذائبة.

طريقة التحضير