أعملي بنفسك حمام كريم طبيعي منزلي لشعرك لترطيبه وتنعيمه وجعله ناعم حرير بدون تكلفة

تحلم العديد من الفتيات والسيدات للوصول إلى شعر ناعم كالحرير وجميل وجذاب لأن الشعر الناعم يمثل مصدر سعادة جميع الفتيات بالإضاقة إلى انه مصدر أناقتهم وجمالهم وجاذبيتهم لذلك يعملون هؤلاء الفتيات الذين يتمتعون بشعر جميل وناعم على المحافظة عليه حتى يظهرون بشكل رائع، ويمثل الشعر بالنسبة لأي فتاة هو مصدر جمال وجاذبية المرأة لان الشعر الناعم يعطي المرأة الثقة بنفسها وجعلها تبدو بشكل جميل، حيث توجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالشعر ويعاني منها البعض من الفتيات وهي مشكلة تقصف الشعر وخشونته بالإضافة إلى تساقطه وتراكم القشرة به كل هذه العلامات يؤدي ظهورها إلى إصابة هؤلاء الفتيات بالضيق والإحراج.

بالإضافة إلى أن الشعر الخشن يمنع الكثير من الفتيات من عمل التسريحات المختلفة بالشعر حتى يظهرون بشكل مقبول، ونتيجة لهذه المشكلة قاموا الذين يعانون منها بالبحث عن بعض الطرق التي تعمل على معالجة خشونتة الشعر والتمتع بشعر جميل ورائع، وتعتبر من أكثر الحلول المستخدمة في فرد الشعر هي إستخدام المكواة والسيشوار اللذان يعملان على فرد الشعر ولكن تعتبر هذه الأجهزة تعمل على ضرر كبير بالشعر حيث أنها تعمل على تساقط الشعر بشكل ملحوظ ويوجد البعض الأخر من الفتيات يعملون على عمل الكرياتين والبروتين عن طريق الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية وتعتبر هذه الطريقة من أخطر الطرق وأغلاها في التكلفة.

مكونات عمل حمام كريم طبيعي

خمسة ملاعق كبيرة من كريم المرطب.

ملعقتان إثنان صغيرتان من الشاي الأخضر.

ملعقتان إثنان كبيرتان من المايونيز.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير