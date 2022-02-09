شعرك هيتفرد وهيبقي زي الحرير بملعقة نشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين فقط

توجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالشعر والتي تعاني منها العديد من الفتيات والسيدات لأن الشعر الناعم الجميل يعد زينة وجمال كل إمرأة حتى يجعلها تبدو بشكل جذاب ورائع، ومن أكثر المشكلات التي تعاني منها هؤلاء الفتيات هي مشكلة التقصف والخشونة والتساقط وغيرها من المشكلات الأخرى المتعددة وجعلت هذه المشكلة العديد من الفتيات والسيدات يصابون بالضيق والتعب النفسي بالإضافة إلى أن هذه المشكلات تسبب العديد من المواقف المحرجة التي يوضعون بها هؤلاء السيدات والفتيات نتيجة وجود هذه المشكلات، لذلك جعلت هذه المشكلات العديد من هؤلاء الذين يعانون منها يبحثون على بعض الطرق والإستخدامات التي تعمل على فرد الشعر وجعله ناعم كالحرير.

ومن أكثر الحلول والعلاجات التي تلجأ إلى إستخدامها هؤلاء الفتيات هي إستخدام المكواة والسيشوار وهذان الجهازان يعملان على فرد الشعر وجعله ناعم كالحرير ولكن لهما العديد من الآثار الأخرى ومنها ينتج عن إستخدامهما ظهور مشكلة تساقط الشعر من الجذور إلى الأطراف وهذه مشكلة في غاية الخطورة لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام هذا الإستخدام الضار، ويوجد هناك طريقة أخرى تعمل على علاج مشكلة خشونتة الشعر وهي لجوء بعض الفتيات إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على فرد الشعر بإستخدام الكيرياتين أو البرويتن اللذان يعملان على فرد الشعر لفترة محددة من الزمن ثم يعود الشعر مرة أخرى إلى طبيعته.

مكونات خلطة فرد الشعر

كوب واحد من المايونيز.

أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير