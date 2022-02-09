نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صينية كفتة بالطماطم بأسرع طريقة وألذ طعم من منال العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة صينية الكفتة من أجمل الأكلات التي يمكن عملها بسرعة كبيرة وتعطينا نتيجة رائعة.واليوم سنقوم بتحضير صينية الكفتة بالطماطم والمرق ، بطريقة مميزة للغاية. سنعتمد فيها على تتبيلة اللحم الرائعة ذات المذاق الشهي. والمرقة الخاصة التي سنضيفها إلى صينية الكفتة والتي ستعطيها طعم مميز وغير مسبوق. ستشعركم بالتجديد بشكل كبير في الكفتة التي ستكون شهية وذات طراوة عالية . وتفضل أن تقدم مع الأرز أيا كان نوعه مع أرز الكبسة أو الأرز البسمتي الأبيض أو حتى الأرز المصري.

مقادير صينية الكفتة بالطماطم

لعمل صينية الكفتة اليوم سنحتاج إلى بعض المقادير الهامة. الخاصة بتتبيل اللحم ومقادير المرق الذي سيوضع بالصينية ليعطي الطعم المميز والمبهر.

كيلو من اللحم المفروم

حبتان كبيرتان من البصل

أربع فصوص من الثوم

حبتان من قرون الفلفل الأخضر

كوب من البقدونس

ربع كوب من النعناع

ملعقة ونصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من البهار المشكل

ثلاث حبات من الطماطم

ولعمل المرقة نحتاج إلى:

نصف كوب من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من دبس الرمان

فصان من الثوم

نصف ملعقه صغيره من البهار المشكل

نصف ملعقة صغيرة من الهيل

كوب من الماء

وللتقديم نحتاج إلى الصنوبر فقط.

طريقة عمل صينية الكفتة بالطماطم من منال العالم

أولا نقوم بتحضير الفرن وتسخينه على 180 درجة مئوية وتثبيت الرف الأوسط قبل البدأ بعمل الكفتة. نقوم أولا بفرم البصل والثوم والبقدونس والفلفل الأخضر والنعناع جيدا معا . ومن ثم نضيفهم إلى اللحم المفروم ونضع الملح والفلفل الأسمر والبهار. نقوم بعجن اللحم جيدا حتى تمتزج بمكوناتها وتصبح عجينه لينة ، ومن ثم نقوم بتشكيل أصابع الكفتة. نقوم بتقطيع الطماطم إلى نصفين ثم إلى شرائح دائرية ومن ثم نقسم الشرائح إلى نصفين ليصبح شكل الشريحة نصف دائري. نقوم برص الكفتة في الصينية ورص شرائح الطماطم بين كل أصبع كفتة بحيث تكون ملاصقه له.

في كوب نقوم بخلط عصير الليمون، الدبس، الثوم، البهار، الهيل والماء قلبي ليختلط ثم وزعيه على الكفتة. ونغطي الصينية ونضعها في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج ونحصل على اللون المطلوب، وتقدم مع الأرز البسمتي الأبيض.